【新宿高島屋】注目のスウィーツを集めて発信するコーナー「スウィーツパレット」が2月21日（土）新しくオープン！

■2026年２月21日（土）オープン

※２月25日（水）は全館休業日。

■新宿高島屋 地下1階

このたび、新宿高島屋では、注目のスウィーツを週替わり・月替わりおよび通年でご紹介するコーナー「スウィーツパレット」を地下１階に新しくオープンいたします。日々の暮らしに彩りを添えたり、ほっとする時間に楽しみたいスウィーツ、大切な方への贈り物に選びたくなるようなスウィーツを集めます。

以下は、その一例です。

2月21日（土）～３月３日（火）販売予定

[蓼科高原バラクライングリッシュガーデン]アップルパイ 3,701円（ホール）、648円（１カット）

1990年に、本格的英国式庭園として開園した「蓼科高原バラクライングリッシュガーデン」。サクサクの生地と、信州・立科町産のおいしいりんごを使ったアップルパイです。

果皮をつけたまま肉厚にカットし、シナモン、ナツメグ、クローブなどスパイシーな味わいの、人気の品です。

2月21日（土）～３月３日（火）販売予定

[Cake.jp]名作絵本のクッキー缶セレクション

絵本の世界観をそのまま再現し、おいしさとかわいらしさを詰め込んだオリジナルクッキー缶です。

2月21日（土）～3月24日（火）販売予定

[divan]ピスタチオドバイチョコレート（1箱）3,007円

“ドバイチョコレート”とは、板チョコの中にピスタチオとカダユフをフィリングしたチョコレートです。濃厚なピスタチオクリームと、サクサクしたカダユフの食感が楽しめ、ユニークな板チョコとして話題になっています。

2月21日（土）～3月24日（火）販売予定

[ナーディル・ギュル]バクラヴァBOX（４個入）2,484円

極薄のパイ生地にナッツを挟んで、薫り高いバターシロップをかけて仕上げる、トルコの伝統菓子「バクラヴァ」。オスマン帝国時代から愛されている、トルコの伝統菓子です。

写真は、チョコフォンデュピスタチオバクラヴァとヘーゼルナッツスペシャルバクラヴァを２個ずつ詰め合わせたものです。

2月21日（土）～5月26日（火）販売予定

[キャラマー]キャラマーサンドヘーゼルナッツカフェ（２個入）567円

深煎りコーヒーをあわせて焼き上げたアーモンドフロランタンとバターサブレで、とろける食感のヘーゼルナッツキャラメルとミルクチョコレートをサンドしました。

２月27日（金）～ 販売予定

[BAKE CHEESE TART]写真右上）焼きたてタルト焦がしキャラメルベイクドチーズ（1個）351円、写真中央）焼きたてチーズタルトオリジナル（１個）270円、写真左下）焼きたてタルトミルキーマスカルポーネチーズ（１個）351円

写真右上）焼きたてタルト焦がしキャラメルベイクドチーズ

北海道産クリームチーズムースにコク深い焦がしキャラメルソースを重ねた、満足感たっぷりのチーズタルト。

写真中央）焼きたてチーズタルトオリジナル

口どけ軽やかなムースに厳選したクリームチーズをブレンドし、二度焼きしたさくっとした食感の生地と合わせたチーズタルト。

写真左下）焼きたてタルトミルキーマスカルポーネチーズ

北海道産マスカルポーネチーズムースに、やさしい甘さのミルクソースを重ねたミルク感たっぷりな味わいのチーズタルト。

