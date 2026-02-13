「いまさら聞けない自動点呼」新任管理者向け基礎ウェビナーを開催 3月18日（水）
東海電子株式会社
「いまさら聞けない自動点呼」新任管理者向け基礎ウェビナーを開催 3月18日（水）
お申し込みはこちらから :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_x-UEvYMFT-SLVn6xea6KlA#/registration
開催日時：2026年3月18日（水）13時30分～14時30分
新任管理者の方を中心に、自動点呼の基本をゼロから解説します。
【コンテンツ内容】
東海電子株式会社公式キャラクター「T.D.（ティディー）」
アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、新任管理者向けに自動点呼の基礎を解説するウェビナーを3月18日（水）に開催します。
開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）
制度の背景や通常点呼との違い、導入時の注意点を整理。
自動点呼が気になっている方ならどなたでも参加でき、
「結局なにをすればいいのか」が分かる基礎ウェビナーです。
・点呼ってそもそも何？自動点呼が注目されている理由
・自動点呼のしくみをやさしく解説
・導入前に知っておきたいポイントと注意点
・本日のまとめ
スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 小中野 達也
みなさまのご参加をお待ちしております。
■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp
■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています
https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html
■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、
社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。
東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/
東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/
東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/
東海電子株式会社公式キャラクター「T.D.（ティディー）」