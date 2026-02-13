東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、新任管理者向けに自動点呼の基礎を解説するウェビナーを3月18日（水）に開催します。

「いまさら聞けない自動点呼」新任管理者向け基礎ウェビナーを開催 3月18日（水）

お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_x-UEvYMFT-SLVn6xea6KlA#/registration

開催日時：2026年3月18日（水）13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

新任管理者の方を中心に、自動点呼の基本をゼロから解説します。

制度の背景や通常点呼との違い、導入時の注意点を整理。

自動点呼が気になっている方ならどなたでも参加でき、

「結局なにをすればいいのか」が分かる基礎ウェビナーです。

【コンテンツ内容】

・点呼ってそもそも何？自動点呼が注目されている理由

・自動点呼のしくみをやさしく解説

・導入前に知っておきたいポイントと注意点

・本日のまとめ

スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 小中野 達也

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/

東海電子株式会社公式キャラクター「T.D.（ティディー）」