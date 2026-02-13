グローバル産業株式会社

ドジャースは２年連続でワールドシリーズを制覇し、数多くのヒーローが生まれましたが、その中心にはポストシーズン５勝１敗、完投２試合。ワールドシリーズ・第７戦では、リリーフ登板して３勝目の勝利を挙げ、山本由伸投手が「ワールドシリーズMVP」に輝きました。

WBCは３月５日に東京ドームで開始され、３月１０日まで１０試合があり、山本由伸投手は日本代表チーム「侍ジャパン」の２連覇に向け、活躍されますものと期待されております。

山本由伸投手はオリックス時代、2021年から2023年までの３年間連続リーグ優勝、２０２２年の日本シリーズ優勝に貢献しました。

数々の記録とともに主要表彰受賞は１２回、合計26回のタイトルを獲得し、2年連続のノーヒットノーランの記録をしております。

2024年にドジャース入団し、2025年にMLBを代表する大投手になりました。

山本由伸投手の記念品は、待ち望んだ山本由伸ファンに大きな反響を呼ぶものとなります。

記

名 称 山本由伸【W.S】MVP記念メダル

承認許諾 ＭＬＢ・ＭＬＢ選手会

発 行 アメリカ・ハイランドミント社

発 売 日 2026年2月18日（水）

規 格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42389/table/42_1_be0acdda9f2dc288177ad14d5ee6e4e3.jpg?v=202602130551 ]

