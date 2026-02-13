FINIS、【マンタパドル】チーム ＆ パーソナル モニター募集キャンペーンを実施中！

ゼット株式会社


ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱う『FINIS』(フィニス)ブランドは、競泳用テクニカルトレーニング製品【マンタパドル】の体験モニターを募集するキャンペーンを2026年2月13日から実施中です。



詳しくはキャンペーンページをご確認ください。


https://finisswim.jp/news/12420




キャンペーン応募期間

2026年2月13日(金)～2026年3月1日(日)まで



モニター商品

【マンタパドル】　※14歳以上の上級者推奨
https://finisswim.jp/products/105152-2




チームモニター募集内容

- 抽選で５チームに【マンタパドル】 S・Ｍ・Ｌ・XL 4サイズ各1点をセットでプレゼント
- 対象︓スクール・学校・施設単位での使用をしてくれるチーム（サークルは対象外）
- ７日以上最低５人以上がマンタパドルを使用し、感想をアンケートフォームにご入力願います

パーソナル(個人)募集内容

- 抽選で５名様に【マンタパドル】 S・Ｍ・Ｌ・XLの4サイズの中からご希望サイズを1点プレゼント
- ７日以上マンタパドルを使用し、感想をアンケートフォームにご入力願います


応募方法

FINISブランド公式サイト　キャンペーンページをご確認の上、応募フォームに必要事項をご入力ください。
https://finisswim.jp/news/12420





・FINISブランド公式サイト


https://finisswim.jp/


・ゼット オンラインショップ【FINIS】


https://zettshop.net/brand/finis




【消費者・読者からのお問い合わせ先】


ゼット株式会社 お客様相談センター


フリーダイヤル：0120‐276‐010


お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/


WEB：https://finisswim.jp/