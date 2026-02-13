FINIS、【マンタパドル】チーム ＆ パーソナル モニター募集キャンペーンを実施中！
ゼット株式会社
ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱う『FINIS』(フィニス)ブランドは、競泳用テクニカルトレーニング製品【マンタパドル】の体験モニターを募集するキャンペーンを2026年2月13日から実施中です。
詳しくはキャンペーンページをご確認ください。
https://finisswim.jp/news/12420
キャンペーン応募期間
2026年2月13日(金)～2026年3月1日(日)まで
モニター商品
【マンタパドル】 ※14歳以上の上級者推奨
https://finisswim.jp/products/105152-2
チームモニター募集内容- 抽選で５チームに【マンタパドル】 S・Ｍ・Ｌ・XL 4サイズ各1点をセットでプレゼント
- 対象︓スクール・学校・施設単位での使用をしてくれるチーム（サークルは対象外）
- ７日以上最低５人以上がマンタパドルを使用し、感想をアンケートフォームにご入力願います
パーソナル(個人)募集内容- 抽選で５名様に【マンタパドル】 S・Ｍ・Ｌ・XLの4サイズの中からご希望サイズを1点プレゼント
- ７日以上マンタパドルを使用し、感想をアンケートフォームにご入力願います
応募方法
FINISブランド公式サイト キャンペーンページをご確認の上、応募フォームに必要事項をご入力ください。
https://finisswim.jp/news/12420
・FINISブランド公式サイト
https://finisswim.jp/
・ゼット オンラインショップ【FINIS】
https://zettshop.net/brand/finis
【消費者・読者からのお問い合わせ先】
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/
WEB：https://finisswim.jp/