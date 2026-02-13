都市と自然に潤う川崎エリアに、トーシンパートナーズの最新物件「ZOOM武蔵新城」が誕生

株式会社トーシンパートナーズ

「不動産の新たな価値を創造し、 一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」をミッションに掲げ、投資用不動産の企画・開発・販売・管理を手掛ける株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）は、2026年2月10日（火）、マンションブランド「ZOOM」シリーズの最新物件「ZOOM武蔵新城」の販売を開始いたしました。

▼ 「ZOOM武蔵新城」物件紹介ページ：https://www.zoomrent.jp/rent/ZOOM%E6%AD%A6%E8%94%B5%E6%96%B0%E5%9F%8E/

▼ 「ZOOM」ブランドサイト：https://www.zoombrand.tokyo/

※完成予想図のため、実際のものとは多少異なる場合があります

■企業立地の価値が高い路線で、都心から横浜まで軽快にリンク

華やかな都市と豊潤な自然に寄り添う、穏やかでありながら活力ある街・川崎エリアに、「ZOOM武蔵新城」は誕生しました。武蔵新城には7つの商店街があり、溝の口や武蔵小杉、二子玉川、自由が丘といった、人気のエリアでのショッピングも身近に楽しめます。また、「等々力緑地」など自然豊かな都市公園もあり、癒しとやすらぎを享受できる住環境です。

鉄筋コンクリート造 地上5階建の建物は、モダンかつ洗練されたデザインの外観が印象的。TVモニター付きオートロックシステム完備しており、エントランスには防犯カメラを設置しているため、セキュリティ対策も万全で安心です。

「ZOOM武蔵新城」は、JR南武線「武蔵新城」駅まで徒歩11分の好ロケーション。武蔵小杉駅や川崎駅へは直通でアクセスでき、二子玉川駅、新横浜駅、品川駅など主要エリアへもスムーズに移動できます。JR南武線沿線には大企業の本社や工場、研究所が多く集積しており、企業立地の価値が高い路線エリアとなっています。また、出張や旅行の際にも利用しやすい、新幹線や空港へのアクセスが魅力の立地です。

■「Gマーク」のシンボルで有名な「グッドデザイン賞」を12年連続・計20棟で獲得するなど、普遍的な美しさが魅力

「ZOOM」シリーズは、「SAFETY（安全で、安心する）」「SENSE（センスが刺激される）」「PRACTICAL（実用的で使いやすい）」という3つの価値を追求しており、いつの時代でも愛される普遍的な美しさを目指しています。そのデザインは高く評価され、国際的に権威のある建築賞を多数受賞しています。また、「Gマーク」のシンボルで知られる総合的なデザイン評価・推奨の仕組みである「グッドデザイン賞」を、2014年度より12年連続・計20棟で受賞しています。

今後も当社は、「将来価値」で選ぶ不動産投資ブランド「LENZ」を通じて、高品質で安心して長く保有できる不動産を提供してまいります。

■トーシンパートナーズ「ZOOM武蔵新城」物件概要

名称：ZOOM武蔵新城

所在地：神奈川県川崎市高津区千年字中町951番1,2（地番）

交通：JR南武線「武蔵新城」駅 徒歩11分

敷地面積：901.12平方メートル （実測）

建築面積：511.83平方メートル

建築延床面積：1,904.90平方メートル

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上5階建

総戸数：64戸＋1戸（管理室）

販売戸数：64戸

専有面積：25.350平方メートル ～26.830平方メートル

間取り：ステューディオ

バルコニー面積：3.45平方メートル ～3.68平方メートル

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：上杉

TEL：0422-68-9191