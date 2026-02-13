【兵庫県宍粟市】え！土日祝も1泊9,999円！？徒歩0分温泉併設のグランピング施設が2月14日から2週間限定の特別SALEを開催、宿泊期間は3月20日まで〈ウッドデザインパーク与位〉

土日祝も対象、1泊9,999円の特別プランがスタート

ウッドデザインパーク株式会社

兵庫県宍粟市の温泉併設グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」は、2025年2月13日より、1泊9,999円で宿泊できる期間限定の特別SALEを開始しました。

販売期間は2月14日から2月28日までの2週間限定。

宿泊対象期間は2月20日から3月20日までとなっており、土日祝日も同一料金で利用可能です。

通常よりも大幅に抑えた価格設定で、温泉併設のグランピング体験をより身近に楽しめる内容となっています。

2週間限定セール詳細

プラン名：会員限定【特別SALE】グランピングが1泊9,999円！？対象期間中は全日程お得に！（素泊まり）

セール期間：2月14日（土）から2月28日（土）

宿泊受付期間：2月20日（金）から3月20日（金）

価格：1泊9999円/1人

条件：会員登録（登録無料）

他の割引やキャンペーンとの併用不可

特別価格の為、予約確定後のキャンセル不可（キャンセル料100％）

（急な体調不良などが心配の方はキャンセル保険をおすすめします）

なぜ今、9,999円なのか

本企画は、昨年実施時にも反響のあった期間限定セールのアンコール開催。

「グランピングに興味はあるが、価格がハードルになっていた」

そんな声を受け、より体験しやすい入口価格として設定されています。

春休みや卒業旅行シーズン前のこの時期、

平日・週末問わず利用できることも大きな特徴です。

予約について

ご予約は下記URL より可能です。

https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan/id/210049/stay/member

徒歩0分の温泉併設、お子様連れでも安心の設備

ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市の自然豊かなロケーションに位置するグランピング施設。

施設の特徴は以下のとおりです。

- 徒歩0分の天然温泉「しそうよい温泉」入浴チケット付き- 各客室に浴室・洗面台・トイレを完備- 全客室エアコン設置で冬でも快適- 自然と温泉をシームレスに楽しめる滞在設計- 寒さも安心のアウター・ブランケット・カイロ貸出

夜は澄んだ空気の中で満天の星空を楽しみ、

温泉で体を温める--。

自然と温浴を同時に楽しめる体験が魅力です。

ウッドデザインパーク与位の魅力

兵庫県宍粟市に位置する「ウッドデザインパーク与位」は、愛知県を中心にグランピング施設や室内BBQ施設を展開するウッドデザインパーク株式会社の関西初の店舗です。

中でも、大自然の中で快適にアウトドアを楽しめる一棟貸しコテージが人気。

冬は、都会の喧騒から離れた静かな森の中で、澄んだ空気と落ち着いた時間を味わえる季節です。

カップルやご夫婦、仲間同士で、心ほどける冬のひとときをお過ごしいただけます。

森の中で味わう、冬ならではの静かな非日常空間

木々に囲まれたプライベート感のあるサイトで、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで滞在。

冬は人の少ない時期ならではの静けさと余白があり、ゆっくりと自分たちの時間を楽しめます。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分