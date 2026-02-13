水卜さくら、待望の写真展「水うらなひ」が渋谷ギャラリー・ルデコにて2月17日より開催決定！

株式会社ジーオーティー

セクシー女優として絶大な支持を集める水卜さくらと、数々のポートレートで定評のあるカメラマン・田村浩章氏がタッグを組んだ写真展「水うらなひ」を、2026年2月17日（火）より渋谷・ギャラリー・ルデコにて開催いたします。

本展では、田村氏のレンズを通して描き出された、瑞々しくも神秘的な水卜さくらの新たな一面を披露。光と水が織りなす幻想的な空間をお届けします。

■水卜さくら写真展「水うらなひ」

モデル： 水卜さくら

撮影： 田村浩章

開催期間： 2026年2月17日（火）～2月22日（日）

会場： 渋谷 ギャラリー・ルデコ（LE DECO）

住所：東京都渋谷区渋谷3-16-3 高桑ビル5階

入場無料

注目トピック：本人在廊スケジュール

展示最終盤の週末には、水卜さくら本人が会場に駆けつけ、ファンの皆様をお迎えいたします。

2月21日（土）： 13:00 ～ 20:00

2月22日（日）： 13:00 ～ 17:00

※在廊時間は状況により変更になる場合がございます。詳細は公式SNS等をご確認ください。

■モデル：水卜さくら（Sakura Miura）

1997年11月30日生まれ。

身長152cm。B79(G)/W52/H78。2017年のデビュー以来、その黄金比とも言えるメリハリの効いた“神ボディ”で業界を席巻。

■フォトグラファー：田村浩章（Hiroaki Tamura）

1970年生まれ。

スタジオ勤務を経て、写真家・国吉紀行氏のアシスタントとして経験を積み独立。女性を被写体とした人物表現を軸に、写真集、雑誌、Web媒体などで活動している。