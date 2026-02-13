TVアニメ「グノーシア」POP UP SHOP in OIOI が新宿マルイアネックスにて開催決定！描き起こしイラストを使用した新作グッズを販売！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「TVアニメ「グノーシア」POP UP SHOP in OIOI」にて新商品を販売します。
TVアニメ「グノーシア」POP UP SHOP in OIOI が開催決定！
描き起こしミニキャライラストを使用した新作アイテムが多数登場します。
2026年2月28日(土)より新宿マルイアネックス・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。
開催情報
TVアニメ「グノーシア」POP UP SHOP in OIOI
・イベント特設ページ https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140716&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140716&article_type=sto)
■新宿マルイアネックス
開催期間 2026年2月28日(土)～3月8日(日)
開催場所 6F イベントスペース カレンダリウム5
営業時間 平日 11:00～19:00 /土曜日・ 日曜日・祝日 10:30～19:00
※状況により営業時間が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※内容は予告なく変更になる場合がございます。
エポスカード会員限定お買上抽選会
期間中、イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードでのご精算またはご提示で1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。
《景品内容》
A賞：オリジナルアクリルボード
B賞：オリジナルポストカード（全15種）コンプリートセット
C賞：オリジナルポストカード（全15種）ランダム1枚
※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。
※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。
※新規のご入会も会場にて承ります。
※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。
税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。
※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。
※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。
※レシートの合算は出来かねます。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
製品情報
■アクリルフォトプロップス＆グリッター缶バッジセット 黒スーツver.（全15種）
販売価格：2,750円(税込)
ラインナップ：ユーリ、セツ、SQ、ラキオ、ジナ、しげみち、ステラ、夕里子、コメット、シピ、ジョナス、ククルシカ、オトメ、レムナン、沙明（全15種）
■オーロラアクリルキーホルダー 黒スーツver.（全15種）
販売価格：880円(税込)
■イラストカード2枚セット 黒スーツver.（全15種）
販売価格：990円(税込)
■グリッターアクリルパネル
販売価格：4,070円(税込)
■B2タペストリー 黒スーツver.
販売価格：4,730円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
Web販売
マルイノアニメ ONLINE SHOP
http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html
受付期間：2026年2月28日(土)12:00頃～3月15(日)23:59
※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。
※売り切れの際はご容赦ください。
権利表記・関連サイト
【権利表記】
(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.
【関連サイト】
TVアニメ「グノーシア」公式サイト
https://gnosia-anime.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline