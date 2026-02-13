【JAF新潟】「JAFデー in フルーツランド白根グレープガーデン」を開催します！

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）新潟支部（支部長・町田 一越）は、3月7日（土）に「フルーツランド 白根グレープガーデン（新潟県新潟市南区）」において「JAFデー in フルーツランド白根グレープガーデン」を開催します。

JAFは、「JAFデー」と称して会員の皆さまに地域の魅力を楽しんでいただくイベントを開催しています。昨年は応募数が定員の5倍と好評だった同イベント。今回はいちご摘み取り体験に重点を置き、より長くいちご狩りをお楽しみいただける内容に変更して開催します。

■昨年よりバージョンアップ！「いちご狩り」をメインとした内容へ

今回は、昨年のプランより「いちご狩り」を重点に置いた内容にバージョンアップ。前回開催時より大きなトレーを2個ご用意し、長く摘み取りを楽しんでいただけます。さらに、自分で摘んだ新鮮ないちごを試食しながらJAF抽選会を実施します。最初から最後まで、いちご尽くしでお楽しみいただける内容となっています。

いちご狩り（イメージ）いちごトレー（イメージ）

■施設概要

新潟市南区にある「フルーツランド白根グレープガーデン」は、1年をとおして果物狩りを楽しめる施設です。“グレープ”の名のとおり、ぶどう狩りがメインで、巨峰やシャインマスカットをはじめ約40種類のぶどうを楽しむことができるほか、いちご・さくらんぼ・桃・りんごなど、季節ごとにさまざまな果物狩りを体験を提供している人気スポットです。

敷地内には、農園で採れた新鮮な果物を贅沢に使ったジェラートやパフェを提供するショップやカフェスペースもあるため、お出かけの際に立ち寄ることも可能です。また、お土産や現地でしか買えない限定商品が買えるコーナーも充実しているので、贈り物探しにもおすすめです。

また、うさぎやヤギにエサをあげて遊べるふれあい広場もあり、子どもから大人まで楽しめる施設となっています。

フルーツランド白根グレープガーデン外観ふれあい広場

■イベント概要

※申し込み時に、ご希望の時間帯を(1)～(3)から選択、または、いずれの時間でも参加可能な場合は「(4) どの時間帯でもよい」を選択ください。

※第1希望時間が応募多数の場合、第2希望で当選となる場合がございます。

※「(4) どの時間帯でもよい」と選択いただいた方には、こちらで参加時間を決定させていただきます。

※当選後、メールにて参加時間を明記させていただきますので、ご確認のうえ当日ご参加ください。