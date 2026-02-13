寒い朝 子供と洗面所の距離に救い
「毎朝、布団から出られない子どもに『早く起きなさい』と言ってしまう自分が嫌になる--」
寝具ブランド「エスメラルダ（EsmeraldA）」（有限会社アリス・インターナショナル）は、小学生の子どもを持つスタッフの“とある朝の悩み”をきっかけに、冬の朝の親子の負担を軽減するプロジェクトを立ち上げました。
寒さによって行動のハードルが上がる冬の朝。
子どもを無理に起こすのではなく、「自分で動ける環境」を整えるという発想から生まれたのが、布団のぬくもりをまとったまま移動できるポンチョ型毛布「まとう毛布」です。
きっかけ｜小学生の子を持つスタッフの声
同社スタッフ（小学生の子を持つ母親）は、次のように話します。
「朝、声をかけてもなかなか布団から出られず、時間だけが過ぎていきます。
本当は怒りたくないのに、『早くして』『もう時間だよ』と強い口調になってしまう。
寒い中で動くのがつらいだけなのかもしれない、と後から気づきました。」
この声をきっかけに、「子どもが動けない理由は、性格ではなく環境なのではないか」という議論が社内で始まりました。
朝の身支度は「自立の入り口」
歯磨き、洗顔、着替えなど、朝の身支度は子どもにとって日常的な自立行動です。
しかし冬場は寒さによって、行動を起こすまでのハードルが大きくなります。
叱ることで動かすのではなく、
動きやすい環境を先につくることが大切だと、エスメラルダは考えました。
解決策｜まとう毛布という選択
まとう毛布は、起床直後に布団の中で羽織り、そのまま洗面所まで移動できるポンチョ型毛布です。
- 羽織るだけの簡単仕様
- 両手が使えるポンチョ型
- 引きずらないショート丈設計
- 着替え前の数分間の使用に特化
「寒くないから動ける」状態をつくり、
子どもが自分のペースで朝の支度に向かえるようサポートします。
プロジェクト概要
期間：2026年2月13日～（なくなり次第終了）
対象商品：呼吸する子ども枕／呼吸する小学生の枕
内容：購入者の中から抽選で、まとう毛布をプレゼント
本取り組みを通じて、朝の行動変化や親子の関係性の変化を検証し、来冬の商品化を検討します。
ブランドメッセージ
子どもができなかったのは、やる気がなかったからではありません。
環境が、少し厳しすぎただけ。
エスメラルダは、親子の朝に“余白”をつくります。
対象商品概要
- 商品名：エスメラルダ 呼吸する子ども枕
- 価格：4,398円（税込）
- カラー展開：ホワイト／パールグレー／パールベージュ／クリーム
- 年齢：1歳から6歳ごろまで
- 商品名：エスメラルダ 呼吸する小学生の枕
- 価格：6,925円（税込）
- カラー展開：ホワイトリリー／セサミ／ウッド／コスモス／リルドット／グレードット／パールグレー／ホワイト／サクラ／サボン／ミント／パイルカバー ホイップクリーム／パイルカバー パウダーブルー
- 推奨年齢：小学１年生から6年生ごろまで
特徴
＊ 成長する頭と首を優しく支える人間工学に基づいた設計
＊ 寝返りしやすく、呼吸を妨げにくい形状
＊中材まで洗えて清潔に使える構造
＊コットン100％素材の枕カバーを採用
販売チャネル
「EsmeraldA（エスメラルダ）」とは？
頭の形は人生を左右する、帽子や髪型、親から子供へできる最高のプレゼント。エスメラルダのドーナツ枕は、代表である伊藤が生まれたわが子の頭のゆがみを改善するため、国内・海外のベビー枕を研究した末に生まれました。
ふたりの子供たちはまんまるに成長して、現在もその姿を公開中。すべての赤ちゃんの頭をサポートすることを使命として、エスメラルダは枕の製造・販売を行っています。
初商品『赤ちゃんのドーナツ枕』の開発後、幼児用、小学生用、女性用、男性用と世代別まくらを製造。2024年発売『呼吸する赤ちゃんの枕 スライド式』は総レビュー5,000件以上、楽天デイリーランキング1位（ベビー枕）獲得、『インサート式ドーナツまくら』は総レビュー4,000件以上、Yahoo！ショッピング ベビー枕ランキング1位、『呼吸する小学生のまくら』は楽天デイリーランキング1位（寝具）、総レビュー1,500件超と多数のご好評をいただいております。
