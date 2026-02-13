寒い朝 子供と洗面所の距離に救い

有限会社アリス・インターナショナル

「毎朝、布団から出られない子どもに『早く起きなさい』と言ってしまう自分が嫌になる--」

寝具ブランド「エスメラルダ（EsmeraldA）」（有限会社アリス・インターナショナル）は、小学生の子どもを持つスタッフの“とある朝の悩み”をきっかけに、冬の朝の親子の負担を軽減するプロジェクトを立ち上げました。

寒さによって行動のハードルが上がる冬の朝。

子どもを無理に起こすのではなく、「自分で動ける環境」を整えるという発想から生まれたのが、布団のぬくもりをまとったまま移動できるポンチョ型毛布「まとう毛布」です。

きっかけ｜小学生の子を持つスタッフの声

同社スタッフ（小学生の子を持つ母親）は、次のように話します。

「朝、声をかけてもなかなか布団から出られず、時間だけが過ぎていきます。

本当は怒りたくないのに、『早くして』『もう時間だよ』と強い口調になってしまう。

寒い中で動くのがつらいだけなのかもしれない、と後から気づきました。」

この声をきっかけに、「子どもが動けない理由は、性格ではなく環境なのではないか」という議論が社内で始まりました。

朝の身支度は「自立の入り口」

歯磨き、洗顔、着替えなど、朝の身支度は子どもにとって日常的な自立行動です。

しかし冬場は寒さによって、行動を起こすまでのハードルが大きくなります。

叱ることで動かすのではなく、

動きやすい環境を先につくることが大切だと、エスメラルダは考えました。

解決策｜まとう毛布という選択

まとう毛布は、起床直後に布団の中で羽織り、そのまま洗面所まで移動できるポンチョ型毛布です。

- 羽織るだけの簡単仕様- 両手が使えるポンチョ型- 引きずらないショート丈設計- 着替え前の数分間の使用に特化

「寒くないから動ける」状態をつくり、

子どもが自分のペースで朝の支度に向かえるようサポートします。

プロジェクト概要

期間：2026年2月13日～（なくなり次第終了）

対象商品：呼吸する子ども枕／呼吸する小学生の枕

内容：購入者の中から抽選で、まとう毛布をプレゼント

本取り組みを通じて、朝の行動変化や親子の関係性の変化を検証し、来冬の商品化を検討します。

ブランドメッセージ

子どもができなかったのは、やる気がなかったからではありません。

環境が、少し厳しすぎただけ。

エスメラルダは、親子の朝に“余白”をつくります。

対象商品概要

- 商品名：エスメラルダ 呼吸する子ども枕- 価格：4,398円（税込）- カラー展開：ホワイト／パールグレー／パールベージュ／クリーム- 年齢：1歳から6歳ごろまで

- 商品名：エスメラルダ 呼吸する小学生の枕- 価格：6,925円（税込）- カラー展開：ホワイトリリー／セサミ／ウッド／コスモス／リルドット／グレードット／パールグレー／ホワイト／サクラ／サボン／ミント／パイルカバー ホイップクリーム／パイルカバー パウダーブルー- 推奨年齢：小学１年生から6年生ごろまで

特徴

＊ 成長する頭と首を優しく支える人間工学に基づいた設計＊ 寝返りしやすく、呼吸を妨げにくい形状＊中材まで洗えて清潔に使える構造＊コットン100％素材の枕カバーを採用

販売チャネル

エスメラルダ公式サイト

https://www.esme-ralda.com/(https://www.esme-ralda.com/?mode=grp&gid=3129691)



ベビーアリス楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/baby-alice/(https://item.rakuten.co.jp/baby-alice/c/0000000656/)

「EsmeraldA（エスメラルダ）」とは？

頭の形は人生を左右する、帽子や髪型、親から子供へできる最高のプレゼント。エスメラルダのドーナツ枕は、代表である伊藤が生まれたわが子の頭のゆがみを改善するため、国内・海外のベビー枕を研究した末に生まれました。

ふたりの子供たちはまんまるに成長して、現在もその姿を公開中。すべての赤ちゃんの頭をサポートすることを使命として、エスメラルダは枕の製造・販売を行っています。

初商品『赤ちゃんのドーナツ枕』の開発後、幼児用、小学生用、女性用、男性用と世代別まくらを製造。2024年発売『呼吸する赤ちゃんの枕 スライド式』は総レビュー5,000件以上、楽天デイリーランキング1位（ベビー枕）獲得、『インサート式ドーナツまくら』は総レビュー4,000件以上、Yahoo！ショッピング ベビー枕ランキング1位、『呼吸する小学生のまくら』は楽天デイリーランキング1位（寝具）、総レビュー1,500件超と多数のご好評をいただいております。

会社概要

有限会社アリスインターナショナル

所在地 ：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-7-2

代表者 ：伊藤武雄

会社HP：https://baby-alice.co.jp/

楽天公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/baby-alice/

Yahoo！公式ショップ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/babyalice/