【開催報告】サッカー日本代表元監督・岡田武史氏が登壇！

2026年2月12日（木）に「プロスポーツチーム経営人材育成講座」（主催：教育テック大学院大学、株式会社H&Eテクノロジー）の第1回を、横浜カントリー・アンド・アスレティック・クラブ（YC & AC）にて開催いたしました。

講座の趣旨と初回の概要

本講座は、日本における近代スポーツ発祥の地の一つであり、150年以上の歴史を持つ横浜カントリー・アンド・アスレティック・クラブ（YC & AC）にて開催いたしました。歴史と伝統が息づく環境の中で初回となる今回は、FC今治の運営会社「株式会社今治．夢スポーツ」の代表取締役会長を務める岡田武史氏を招聘し、スポーツクラブ経営におけるリーダーシップをテーマに、サッカー以外も含むスポーツクラブ関係者やリーグ、民間企業でスポーツ分野に関心のある方を対象に、熱い講義が繰り広げられました。

熱気に包まれた会場の様子。別途オンラインでの配信も実施YC & ACでの岡田武史氏の講演

本講義では、AIの進化に代表される変化の激しい時代において、自ら考え行動する人材を育てる「主体性を育む教育」の重要性や、組織としての哲学や価値観を軸にした経営こそが、持続的な成長につながるという考え方が語られました。あわせて、リーダー・マネージャー・キャプテンそれぞれの役割の違いと、組織を勝たせるために求められる振る舞いについても具体的に示されました。

また、今治における「民設民営スタジアム」新設の舞台裏についても紹介され、数々の困難や試行錯誤を乗り越えて実現に至ったプロセスが、リアルな体験談として共有されました。挑戦を前にした際の意思決定や突破のヒントが詰まった内容となりました。

岡田氏特有のウィットに富んだユーモアを交えた語り口に、会場は時折笑いに包まれつつも、受講生は終始真剣な表情で参加していました。参加者からは「リーダーとしての覚悟を問われた気がした」「リアルな裏話が、そのままビジネスのヒントになった」といった声が寄せられました。

プログラムの概要

本講座は全10回のプログラムとなっており、今後もスポーツビジネスの第一線で活躍する講師陣によるセッションが続きます。

・主催：株式会社H&Eテクノロジー、学校法人OCC 教育テック大学院大学

・期間：2026年2月12日～2026年4月23日

【次回講座概要：第2回】

・開催日時： 2026年2月19日（木）19:00-20:30

・テーマ： スタジアム・アリーナビジネス戦略

・講師： 信江 雅美 氏（響想舎 代表、元サンフレッチェ広島 総合戦略室長、元エディオンピースウイング広島 施設総責任者）

・場所：オンライン

・目的： 施設を核としたクラブ経営モデルを理解し、立地・収益多角化・イベント戦略等を通じて持続可能な事業構築力を養う。

・内容： 国内外のスタジアム事例をもとに、立地戦略・収益化モデル・非試合日の活用・食・物販・イベント戦略を紹介。

詳細

第2回以降の講座への参加をご希望の方は、以下よりお申し込みください。

