玄人志向から、MMORPG「リネージュ2」とコラボしたグラフィックボード『GG-RTX5060Ti-E16GB/Lineage II』他2製品を発売 「リネージュ2」とのコラボキャンペーンも開催！

シー・エフ・デー販売株式会社GG-RTX5060Ti-E16GB/Lineage IIGK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF/V2

PCパーツブランド「玄人志向」と、玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti デュアルファン搭載グラフィックボードを3製品発売いたします。

また、MMORPG「リネージュ2」コラボレーションモデル発売に併せまして、ゲーム内で使える「召喚券」がもらえるキャンペーンを開催いたします。

GeForce RTX 5060 Ti グラフィックボード「リネージュ2」コラボレーションモデル

GG-RTX5060Ti-E16GB/Lineage II | 玄人志向 GALAKURO GAMING NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti デュアルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード リネージュ2コラボモデル- MMORPG「リネージュ2」とのコラボレーションモデル。最新クラス「クロウ」をモチーフにした、特別仕様のデザインパッケージを採用。- キャンペーンページからの応募で、ゲーム内アイテム「召喚券」が手に入るクーポンコードをプレゼント。※応募には所定の条件があります。- 大容量GDDR7 16GB VRAMを搭載し、最新ゲームや高負荷な処理にも対応。- 92mm×2基のデュアルファンを搭載し、ヒートシンク全体を効率的に冷却。- 低負荷時にファンを停止するセミファンレス機能により、静音性を向上。- 基板の歪みを抑え、耐久性を高める高剛性バックプレートを装備。- LEDファンを搭載。鮮やかなライティングを演出し、スイッチ操作でON／OFFの切り替えが可能。- コンパクトなシステムにも組み込みやすい、スモールフォームファクター（SFF）対応設計。- 長く安心して使用できる、3年のメーカー保証付き。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1078_1_f7896eebc670b5bef2ded17aa2eb51cc.jpg?v=202602130551 ]

想定売価：\105,800前後(税込)

発売予定：2026年2月20日

『玄人志向』×『リネージュ2』コラボキャンペーン

詳細を見る :https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx5060ti-e16gb-lineage-ii.html

『GG-RTX5060Ti-E16GB/Lineage II』を購入・ご応募いただくとゲーム内アイテム「召喚券」がもらえるキャンペーンを開催します。

キャンペーンの詳しい内容はキャンペーンページをご確認ください。

対象購入・お申込み期間：2026年2月20日～2026年11月30日 (コードの在庫が無くなり次第終了)

対象商品：玄人志向 グラフィックボード 「GG-RTX5060Ti-E16GB/Lineage II」※中古品は対象外です。

バンドル内容：リネージュ2 ゲーム内アイテム「召喚券」交換用クーポンコード

キャンペーンページ

https://www.kuroutoshikou.com/campaign/detail/lineage2-202602.html

GeForce RTX 5060 Ti グラフィックボード

GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF/V2 | 玄人志向 GALAKURO GAMING NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti デュアルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード- 92mm×2基のデュアルファンを搭載し、ヒートシンク全体を効率的に冷却。- 低負荷時にファンを停止するセミファンレス機能により、静音性を向上。- 基板の歪みを抑え、耐久性を高める高剛性バックプレートを装備。- LEDファンを搭載。鮮やかなライティングを演出し、スイッチ操作でON／OFFの切り替えが可能。- コンパクトなシステムにも組み込みやすい、スモールフォームファクター（SFF）対応設計。- 長く安心して使用できる、3年のメーカー保証付き。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1078_2_838fd059c6d24e2356794260f8e89bb0.jpg?v=202602130551 ]

想定売価：\79,800前後(税込)

発売予定：2026年2月13日

GeForce RTX 5060 Ti グラフィックボード

詳細を見る :https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx5060ti-e8gb-oc-df-v2.htmlGK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF/V2 | 玄人志向 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ホワイトカラー デュアルファン搭載 オーバークロック グラフィックボード- ホワイトカラーファンを採用し、白基調のPCパーツと高い親和性。- 92mm×2基のデュアルファンを搭載し、ヒートシンク全体を効率的に冷却。- 低負荷時にファンを停止するセミファンレス機能により、静音性を向上。- 基板の歪みを抑え、耐久性を高める高剛性バックプレートを装備。- LEDファンを搭載。鮮やかなライティングを演出し、スイッチ操作でON／OFFの切り替えが可能。- コンパクトなシステムにも組み込みやすい、スモールフォームファクター（SFF）対応設計。[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1078_3_851bbc35976697768b48d7a6768dc917.jpg?v=202602130551 ]

想定売価：\81,800前後(税込)

発売予定：2026年2月13日

詳細を見る :https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gk-rtx5060ti-e8gb-white-df-v2.html