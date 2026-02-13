【真珠の街・神戸】訪日客4,000万人時代へ。海の玄関口に「KOBE PEARL」の誇りを掲げた大型看板を掲出

パールシティ神戸協議会

パールシティ神戸協議会（議長：今井 一之介、以下PCK）は、世界各国の豪華客船が寄港する神戸の海の玄関口「神戸ポートターミナル」において、真珠加工・集積地としてのプライドを象徴する新たな大型看板を掲出したことをお知らせいたします。

2026年、インバウンドの「質」への転換を捉える

神戸ポートターミナル看板とPCK議長今井一之介氏

2026年の訪日客数は高止まりし、観光客の関心は「モノ消費」から「真の技術・文化体験」へとシフトしています（出典：訪日ラボ 2026年予測）。神戸が誇る「真珠の選別・加工技術」は、この街が守り続けてきた日本が誇る「知的財産」です。本看板を通じ、世界中から訪れる審美眼を持つ来訪者へ、加工技術の結晶である「KOBE PEARL」の価値を直感的に提示します。

観光客を出迎える「神戸の真珠」

観光客を出迎える5粒の美しい真珠たち

看板の主役は、完成されたジュエリーではありません。あえてアコヤ真珠や白蝶真珠、黒蝶真珠といった「素材そのもの（ルース）」を中央に据えた点に、神戸のこだわりがあります。

過度な装飾を排し、真珠が持つありのままの美しさを提示することは、この街が守り続けてきた「選別眼」と「加工技術」という、本質的なクオリティに対するプライドでもあります。

200社以上の専門業者で支える「神戸クオリティ」

神戸は真珠の選別・加工の街

神戸は真珠の生産地ではありません。しかし、世界中から集まる真珠が熟練職人の手で「世界基準の品質」へと昇華される、世界一の加工集積地です。

大正10年（1921年）の産業誕生から105年。美しさを最大化する「シミ抜き」や「調色（アコヤ等）」などの「加工技術」。そして数万粒の中から品質を揃えてネックレスに仕立てる「連組（れんぐみ）」、左右の耳飾りとして違和感なく揃える「ペア組み」。それらを支える熟練の「選別眼」は、今も200社を超える専門業者によって研鑽され続けています。

真珠の街・神戸を「旅の目的地」へ

豪華客船が寄港する神戸港

南京町や酒蔵と並び、105年の歴史を持つ真珠文化を旅の目的地として提示します。

現在、多くの豪華客船が神戸港に寄港していますが、この街が世界屈指の「真珠の街」である事実はまだ十分に知られていません。海の玄関口でその魅力を鮮烈に伝えることで、寄港客が「神戸に滞在し、本物の価値に触れる」という高付加価値な旅体験を提供することを目指します。

PCKの活動：世界に誇る「真珠産業」を次世代へ

真珠産業の講義アクセサリー作りワークショップ真珠選別の授業真珠穴あけ授業神戸まつりで真珠貝むき体験神戸まつりで真珠選別体験

PCKは看板掲出に留まらず、産業を次世代へ繋ぐための多角的なアクションを継続しています。

【教育】 神戸市内の大学での講義や、小学3年生への啓蒙資料配布を通じ、地域の誇りを次世代へ繋いでいます。

【体験】ワークショップ「マイパールツアー」や、神戸まつりでの真珠貝むき体験を通じ、市民が真珠を身近に感じる機会を創出しています。

【育成】未来のクリエイターや学生に対し、専門知識の共有や加工アドバイスを行い、真珠の新たな可能性をサポートしています。

議長・今井 一之介のメッセージ

「神戸に来たなら、本物の真珠に触れたい」 そう世界中の人々に思っていただける日を夢見ています。 KOBE BEEFが世界的なブランドであるように、私たちの真珠もまた、神戸が誇る「KOBE PEARL」でありたい。日本の方々にはもっと身近な誇りとして、世界の方々には憧れの象徴として。 私たちは神戸の真珠産業が、より身近なものとなるように、真珠の奥深い魅力を発信し続けます。

パールシティ神戸協議会（PCK）について

ビジョン： 「真珠の街・神戸」を世界にひろがるこの街の代名詞に

公式サイト： http://pearlcitykobe.main.jp/