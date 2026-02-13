AIが進化する今こそ、春休みに「考える力」をアップデート！プログラミング教育 HALLO 春の無料体験会を全国の教室で実施中

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/867_1_e74b1ea5cf1130b3ce196c4dc442d2ad.jpg?v=202602130551 ]AIが進化する今こそ、春休みに「考える力」をアップデートプログラミング教育 HALLO 春の無料体験会 実施中！

総合教育サービス事業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、以下 やる気スイッチグループ）が人工知能（AI）技術の研究開発スタートアップである株式会社 Preferred Networks(https://www.preferred.jp/ja)（東京・千代田区、以下PFN）とともに展開する「プログラミング教育 HALLO(R)」(https://www.hallo.jp/)（以下、HALLO）では、春休みの期間にあわせて全国900拠点以上※の教室で年長から中学生までのお子さまを対象とした春の無料体験会開催いたします。

※2025年2月末時点

■春休みは、進級への不安だからこそ「できた！」の体験を

春休み期間にあわせて、全国の教室で体験会を実施中。「考える→創る→発表する」学びのプロセスで、思考力・創造力・表現力まで伸ばすプログラム

春休みは、新学年への切り替え前で気持ちが揺れやすく、「新学期が始まるタイミングで不安を感じる子どもは90%にのぼる」という調査結果もあります。だからこそ、春休みに「できた！」という成功体験を増やすことが、新学年を前向きに迎えるための大きな自信になります。

「できた！」第一歩として、まずは「楽しい！」「うまくいった！」を実感できる体験から始めてみませんか。「子どもに合うか不安」「プログラミングは初めて」という方こそ、まずは無料体験会で、学びの手応えをご体感ください。

■HALLO 春の体験会 概要

年長～中学生対象、初めてでも安心の段階的に学べるカリキュラムをご用意

・実施期間：2026年2月1日～4月30日

・対象：年長・小学生・中学生

※月齢によっては、年中からも可能な場合がございます。詳しくはお教室にお問い合わせください。

※現在、HALLOに入会していない方が対象です

・内容：プログラミング教材Playgram(TM)体験レッスン

・申込方法：公式サイトより教室を選択しお申し込みください

・開催時間： 50分(1回)×1回

・参加費：無料

・お問い合わせ：

教室により開校日・時間が異なります。詳しくは各教室へご確認ください。

電話：0120-74-1915

URL: お申込みフォーム(https://www.hallo.jp/forms/trial/)

■体験会のながれ

https://www.hallo.jp/lessonflow/



■体験に参加した方のお声

・「自分でできた！」という達成感を得ることができました

・刺激を受け、もっと続けて学びたいという意欲が生まれました

・（目を輝かせながら）「楽しかった、もっとやりたいです」

■HALLOの子どもたちの活躍

HALLOの子どもたちの活躍。野田クリスタルさん主催のゲーム制作大会でHALLOの生徒が「優秀賞」を受賞

HALLOで学ぶ子どもたちは、身につけたプログラミングスキルを活かし、教室にとどまらず作品づくりや大会への挑戦など、学びの幅を広げています。今回はその一例として、野田クリスタルさん主催のゲーム制作大会でHALLOの生徒が「優秀賞」を受賞した活躍をご紹介します。

2025年12月27日（土）、渋谷サクラステージ「404 Not Found」で開催された「第2回 野田クリスタル Presents ゲーム制作 初心者すぎ大会」にて、プログラミング教育 HALLOオンライン校のサトウハルタさん（中学1年生）の作品「過ちは繰り返す」が、優秀賞を受賞しました。

本大会は、野田クリスタルさんが主催する初心者向けのゲーム制作発表イベントで、審査員には野田さんをはじめ、ファミ通編集長の三代川正氏、刀剣乱舞プロデューサーの花澤雄太氏ら、第一線で活躍するプロフェッショナルが名を連ねています。

応募は約280作品にのぼり、選出されるのは大賞1作品・優秀賞2作品の狭き門の中で、今回の受賞に至りました。本作品は、HALLOの教材『Playgram(TM)』の「クリエイトフィールド」を活用し、子どもたちが自らの発想したアイデアを“作品”として完成させた点が高く評価されました。さらに本大会では、複数の生徒がノミネートされ、HALLOで学ぶ子どもたちの挑戦と実力の広がりが際立つ結果となりました。

授賞式の様子はこちらから

https://www.youtube.com/channel/UCzfagYm_ai4JjGBRedqxu9Q(https://www.youtube.com/channel/UCzfagYm_ai4JjGBRedqxu9Q?reload=9&skip_registered_account_check=true)

◇◇◇

プログラミング教育 HALLO(R)(https://www.hallo.jp/)

総合教育サービス企業のやる気スイッチグループと日本を代表するAI開発企業である株式会社 Preferred Networks（以下PFN）から誕生した本格的なプログラミング教室。全国で900拠点以上※を展開しています。HALLOで使用するプログラミング教材は、PFNが開発する『Playgram(TM)（プレイグラム）』です。 ゲーム感覚で楽しみながら進めるうちに、本格的な技術まで無理なく到達します。プログラミング教育を通して「考える力・創る力・伝える力」といった未来を生きる上で欠かせない力を育みます。

HALLO 公式サイト：https://www.hallo.jp

※2025年2月末時点でプログラミング教育 HALLOの専門教室、プログラミング教育 HALLOをコンテンツとして導入している教室数の合計



株式会社やる気スイッチグループ(R)(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点



やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/