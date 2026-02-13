【JWマリオット・ホテル東京】割烹料理「咲 / Saki」にて日本の銘酒「獺祭」との一夜限りのペアリングディナーを開催

マリオット・インターナショナル

2025年10月、東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」に開業したJWマリオット・ホテル東京（東京都港区高輪二丁目21番2号）は、2026年2月20日（金）、館内の割烹料理「咲 / Saki」にて、日本酒ブランド「獺祭（だっさい）」とのコラボレーションによる、一夜限りのペアリングディナーイベントを開催します。

当日は、「咲 / Saki」のメニューを監修するミシュラン二つ星シェフ、エマニュエル・ストルーバントが、本イベントのために構成した特別コースメニューをご提供します。

今回コラボレーションする「獺祭（だっさい）」は、精緻な精米技術と革新的な挑戦を重ねる日本酒ブランドです。フルーティーな香りと澄んだ後味が特徴で、日本国内のみならず海外でも高い評価を得ており、日本酒の新たな可能性を切り拓いてきました。

当日ご提供するコースは全12品。キャビアを添えた鮪のタルタルに始まり、雲丹を合わせた冷製カリフラワームースなど、旬の贅沢な素材をふんだんに使い、繊細な技法で仕立ててご提供いたします。それぞれの一皿に寄り添うように選ばれた「獺祭」とのペアリングにより、日本酒の奥行きと料理の味わいが響き合う美食体験をお楽しみいただけます。

ペアリングには、希少な『獺祭 未来へ 農家と共に』をはじめ、『獺祭 BLUE 23 from NY』や『獺祭 磨き その先へ』など、全7種を取り揃え、酒米の磨きや醸造哲学によって生まれる味わいの違いを、料理との調和を通してご体感いただけます。

さらに当日は、株式会社獺祭 ブランドディレクター 松藤直也氏をゲストスピーカーとして迎え、獺祭の哲学や酒造りの背景について語る貴重なひとときをお届けいたします。

『獺祭 未来へ 農家と共に』写真はイメージ

＜開催概要＞

開催日：2026年2月20日（金）

時間：19:00～（18:30～受付）

会場：日本料理「咲 / Saki」（JWマリオット・ホテル東京）

料金：39,000円

（12品コース＋獺祭7種ペアリング／税・サービス料込）

予約：https://www.sakitokyo.com/

内容：

＜日本酒＞

『獺祭 純米大吟醸45 にごりスパークリング』

『獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分』

『獺祭 BLUE 23 from NY』

『獺祭 磨き その先へ』

『獺祭 未来へ 農家と共に』

『獺祭 梅酒 純米大吟醸 磨き二割三分仕込み』

『獺祭 焼酎』

＜メニュー＞

※内容は変更となる場合がございます。

OTORO

大トロ オシェトラキャビア 花穂

SAKURA MASU

桜鱒 いくら 紫蘇

BAFUN UNI

バフンウニ カリフラワー 三つ葉

ZUWAIGANI

ズワイガニ 小松菜 ポン酢

ISE EBI

イセ海老 独活 出汁

AMA EBI

甘海老 冥加 大葉

ANKIMO

鮟肝 リンゴ 木の芽

MANAGATSUO

真名鰹 酒 バター

SHOGOIN DAIKON

聖護院大根 毛蟹 玉子

HOTATE

帆立貝 黒トリュフ 素麺

ICHIGO

村田農園の苺 胡瓜 紫蘇

CHOCOLATE

チョコレート デコポン 菊花

割烹料理「咲 / Saki」監修・シェフ

エマニュエル・ストルーバント プロフィール

ベルギー出身。シンガポールを拠点とするシェフ兼レストランオーナーであると同時に、JWマリオット・ホテル東京の割烹料理「咲 / Saki」において、メニューの監修シェフを務める。

ベルギーの名門レストランで研鑽を積んだのち、クアラルンプールで「マレーシア最優秀外国人シェフ賞」を受賞。

シンガポールでは、フレンチの確かな技法を礎に、日本の食材と精神性を融合させた独自のスタイルを構築。自身が率いるフレンチレストラン「St Pierre」と江戸前寿司店「Shoukouwa」の両店でミシュラン二つ星を獲得するという、極めて稀有な実績を持つ。

東西の食文化を深く理解する視点と、素材への敬意に裏打ちされた創造性、その経験と哲学は、「咲 / Saki」における料理構成や美意識の根幹を成している。

株式会社「獺祭（だっさい）」について

山口県岩国市に拠点を構える、日本を代表する日本酒ブランド。「酔うためではなく、楽しむための酒」という明確な思想のもと、米を磨き上げた純米大吟醸造りに特化し、日本酒の価値を国内外へと発信。

従来の日本酒の常識にとらわれない挑戦的な酒造りは、世界各国のトップレストランやラグジュアリーホテルから高い評価を獲得している。2023年には、アメリカ・ニューヨーク州に酒蔵を完成。2025年6月1日、社名を旭酒造株式会社から株式会社 獺祭へ変更。ブランド名と社名を一致させることで、獺祭という唯一無二の存在を軸に、日本酒文化の未来を見据えた次なるステージへと進んでいる。

日本料理「咲 / Saki」について

ミシュランシェフ 西田和峰とエマニュエル・ストルーバントが監修する、わずか8席の特別なカウンター「咲 / Saki」。すべての席が東京湾を望むベイビューに面し、レインボーブリッジなどのきらめく絶景が咲き誇るなかプライベート感あふれる空間を提供。四季折々の旬の恵みを取り入れながら、上質な食材を贅沢に使用。和の伝統を礎に、現代的な感性とクリエイティビティを融合させた割烹料理を通じて、一皿ごとに新たな発見と洗練された味わいを提供している。

JWマリオット・ホテル東京について

2025年10月、TAKANAWA GATEWAY CITY内の高層階に誕生した、都会に佇むサンクチュアリ。高輪ゲートウェイ駅直結。羽田空港からは車で約20分、東京のターミナル品川駅へも徒歩圏内と、アクセス良好です。心温まるサービスとゲスト一人ひとりが“今この瞬間”を豊かに味わうマインドフルな体験を提供する当ホテルは、禅の美意識と高輪の豊かな歴史や自然美に着想を得たアートとデザインが随所に施されています。東京の美しい眺望を望む客室は、スイートルーム30室を含む全200室。アースカラーを基調にした落ち着いたエレガントな空間です。館内には、メインダイニングの日本料理「華香/Kakō」、ミシュランスターシェフが監修する割烹料理「咲/Saki」とモダン地中海料理「セフィーノ/ Sefino」、JWラウンジ、JWバー、クロワッサンバー「ル・クレス/Le Cres」の6つのレストランバーを擁し、屋内プールやフィットネスセンター、「SPA by JW」など充実したウェルネス施設を備えます。アクセス付きの客室に宿泊するゲスト専用の特別空間エグゼクティブラウンジでは、ワンランク上のステイが叶います。JWマリオットならではのさりげない気配りと上質で心地よいサービスを通して、心に残る特別なひとときをお届けします。

JW マリオット・ホテル＆リゾートについて

JWマリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーブランドのひとつで、受賞歴のあるホテルの数々や素晴らしいリゾートロケーションを世界中に誇ります。マインドフルネスの考えにインスピレーションを受けた JW マリオットは、ゲストが一緒になってあらゆる瞬間を最大限に体験することを促すプログラムとオファーを通じ、心に自身を見つけ、身体に栄養を与え、そして精神的に活力をみなぎらせることで、心と身体が一体となって感じられることに集中できるようデザインされた、安息の地となっています。現在JWマリオットは、世界各地40を超える国と地域に125 軒以上のホテルを展開しており、心身を満たされた状態でいられ、有意義なつながりを育み、心を養う手助けをする体験を求める、洗練されたマインドフルな旅行者に応えます。最新情報は、ウェブサイト、Instagram (@jwmarriotthotels) 、および Facebook (@JWMarriott) をご覧ください。JW マリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムである Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。