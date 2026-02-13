「KAITO 20th Anniversary」にあわせて『KAITO』が歌う23作品を紹介！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は2月13日（金）に新しく配信を開始した『KAITO』歌う23作品の情報を、ご紹介いたします。2026年2月17日（火）に20周年を迎える『KAITO』の歌声を、どうぞお楽しみください！

KARENT「KAITO 20th Anniversary」特集ページ：https://karent.jp/special/kaito26

2月13日（金）リリース

■配信アルバム：『青炎』

■クリエイター：せきこみごはん ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5435

KARENT「KAITO 20th Anniversary」書き下ろし作品。

どれほど傷ついても消えず胸を焦がす声に、熱に、輝きに、心を突き動かされて。

熱く澄んだ響きに圧倒される１曲です。

【クリエイターコメント】

KAITO20周年の楽曲です。

燃えたぎる青に私たちの声を焚べて。

■配信アルバム：『あおのうた』

■クリエイター：惑井 ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5430

繋がれてきた思いは自分たちの無限の可能性になっていく。

アップテンポのエレクトロピアノとともに爽やかに奏でる祝福の歌です。

【クリエイターコメント】

KAITO 20th おめでとうございます！

これまでもこれからも、心から、あなたの歌声が大好きです。

この曲は、作曲を本格的に始めた高校生の頃に作ったメロディをもとに制作しました。

私にとっての『はじまりのうた』、そしてKAITOへの『祝福のうた』です。

■配信アルバム：『『I』の定義』

■クリエイター：すこやか大聖堂 ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5417

何に導かれて、何を抱えて、何を伝えるか。

創造というエネルギーで形作られた思いを、透明感のあるサウンドともに歌い上げます。

【クリエイターコメント】

20周年本当に本当におめでとうございます。

30周年も50周年も100周年も、KAITOを祝う事が出来たら嬉しいです。

大好きなKAITOに曲を贈りたいと思った当時の心を忘れない為にこの曲を作りました。

■配信アルバム：『サイバネティック・ロマン』

■クリエイター：MINO-U ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5413

電子の存在がサイバー空間の外の存在に焦がれるEDMナンバーです。

ハイテンポな構成とブラスが情熱的なロマンスを表現します。

【クリエイターコメント】

パソコンの中のKAITOの声がシステムを通じてアナログ信号に変わり、スピーカーが空気を揺らし鼓膜を揺らし心を揺らす。それはなんとかして外の世界のマスターに触れようとしているのではないか。そんなロマンを感じて作った楽曲です。

■配信アルバム：『Knights Are InTO you』

■クリエイター：Various Artists ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5368

総勢12名のクリエイターが書き下ろしたKAITO歌唱曲を収録。

様々なジャンルの格好良い作品が詰め込まれたコンピレーションアルバムです。

【クリエイターコメント】

KAITOのお誕生日を記念して制作した、全12曲KAITO歌唱書き下ろし楽曲のコンピレーションアルバムです。クールなKAITO多めでお送りいたします。KAITO 20th アニバーサリー、おめでとう…！

■配信アルバム：『このままいつまでも』

■クリエイター：沫尾 ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5422

脆い幻想にすがってお互いを縛りつける、甘くて危ういポップスです。

アンニュイかつスタイリッシュなピアノにくらくらしそうです。

【クリエイターコメント】

KAITO生誕20周年おめでとうございます。 このままいつまでも、彼を取り巻くたくさんの愛が続きますように。

■配信アルバム：『ありふれた幸せでいいのに』

■クリエイター：あ子 ／ ボーカル：KAITO、分散型自律ゴーレム りむる、MEIKO、音街ウナ、鏡音レン、鏡音リン、知声

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5416

あ子さんの5thアルバム。

リード曲「一途」をはじめ、ピアノ×ブラスやピアノ×ストリングスで様々に表現した11曲を収録しています。

【クリエイターコメント】

「一途」は絶対KAITOにこのジャンルのお歌をうたってほしい！と思い作りました。相手を諭すように聞こえるようメロディと調声に力を入れた楽曲なので、ぜひいっぱい聴いてもらえると嬉しいです。

これからも素敵な歌声をいっぱい聴かせてね、おめでとうKAITO。

■配信アルバム：『Another』

■クリエイター：あ子 ／ ボーカル：KAITO、知声、鏡音レン、音街ウナ、MEIKO、巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5415

あ子さんの4thアルバム。

ピアノサウンドを主軸にして、大胆なサウンド構成で複雑な思いを多彩に綴る10曲を収録しています。

【クリエイターコメント】

「真っ赤」は、私が初めてKAITOと一緒に作った楽曲です。「優しいお兄さん」をイメージして作りはじめた楽曲が、何故かうちのKAITOによってヤバい曲へと変貌を遂げていったのが懐かしいです。

いつもヤバく歌ってくれてありがとうKAITO！ 20周年おめでとうKAITO！

■配信アルバム：『糖名ミラージュ』

■クリエイター：Cagayake ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5398

仮初ゆえに満たされず、募り続ける甘苦い感情に翻弄されて。

仮想空間での中毒的な関係性を描くエレクトロナンバーです。

【クリエイターコメント】

ふたりの仮想空間で交わした『お砂糖』が、募る思いとともに崩れていく…

KAITOの切なくも温かい歌声をぜひ聴いてください！20周年、本当におめでとう。これからもたくさん音楽作ろうね。

■配信アルバム：『ぶちゅっ。あ… kiss and kiss.』

■クリエイター：SLAVE.V-V-R ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5428

ウィスパーボーカルにドキドキする情熱的なナンバーのモチーフは“ドーナツ”。

構想から意表を突かれる大胆なピアノロックです。

■配信アルバム：『キャベツ』

■クリエイター：IMO ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5427

メタルのような重低音が響くダンスロック。

ラップやサックス、エレキギターのソロパートなどアクセントに富んだ構成です。

■配信アルバム：『灰雪-gray snow-』

■クリエイター：キッドP ／ ボーカル：KAITO、鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5367

2010年に発表したデュエットソングをリメイク。

冬らしいシンセサウンドが特徴のEDMを、鮮やかさが増したボーカルで彩ります。

【クリエイターコメント】

KAITOと鏡音レンが繰り広げるサイバーなダンスチューン曲をSPにてリメイク致しました。

■配信アルバム：『近未来クライシス』

■クリエイター：刹那P ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5429

希望のない新時代を嘆くハイテンポのテクノロック。

激しいギターにのせて望まなかった未来に対する絶望と残された願いを歌います。

【クリエイターコメント】

KAITO20周年おめでとう！

お祝いに、ディストピアな雰囲気のハードなテクノロックを歌ってもらいました。

今の時代や社会に絶望していて、むしゃくしゃしている人達に是非聴いて頂きたいナンバーです。

■配信アルバム：『闘牛士（Ver2）』

■クリエイター：刹那P ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5426

死闘に挑む闘牛士の情熱と孤独がモチーフ。

ラテンチックなメロディやパーカッションも交えたロックチューンとなっています。

【クリエイターコメント】

KAITO20周年おめでとう！

闘牛士のように、勝負の世界に生きる男達の夢と浪漫をテーマにした曲です。

その名の通り、スペイン風のアレンジを心掛けました。

そういう雰囲気が好きな人達に是非聴いて頂けると幸いです。

■配信アルバム：『都会の涙』

■クリエイター：刹那P ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5431

都会の物憂い恋と孤独の虚しさをロングトーンボーカルで描くロックバラード。

切々としたギターソロが情緒たっぷりに響きます。

【クリエイターコメント】

KAITO20周年おめでとう！

「都会の夜明け」をテーマにした、大人な雰囲気のロックバラードをKAITOに歌ってもらいました。

クロマティックスケールを使った、物憂げなメロディをお楽しみ下さい。

■配信アルバム：『イニシエ』

■クリエイター：hinayukki@仕事してP ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5332

幻想的な物語楽曲を制作するhinayukkiさんの新作。

表題作『イニシエ』と『全てが零になる前に』のKAITOバージョンを収録したシングルです。

■配信アルバム：『時計塔の悪戯紳士』

■クリエイター：As'257G ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5397

ストーリー性のあるジャズファンク作品を収録したEP。

ダークファンタジーや切ないラブストーリーなど、夜を彩る5曲となっています。

【クリエイターコメント】

KAITO20周年おめでとうございます。嘘と魔法で時を惑わす「時計塔の悪戯紳士」が、夢の中へと甘く誘う。醒めない夢と悪戯の戯曲をあなたに。他、嘘や幻想をテーマにしたEP。

■配信アルバム：『あの日へのダルセーニョ』

■クリエイター：F.Koshiba ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5418

何度も原点に立ち返っては、また新たな道へと進む。

過去と現在、そして未来のつながりに思いを馳せるフォーク風ナンバーです。

【クリエイターコメント】

「あなたにとっての『忘れられない歌』は何ですか？」をテーマに、過去から未来へ至るまでの、全てのKAITOにリンクする曲です。KAITO20周年を祝して、V1＆V3によるデュオでお届けします！

■配信アルバム：『A Farewell to Arms』

■クリエイター：Lucevitous ／ ボーカル：KAITO、重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5446

メロウなボサノバ風で、時代の波に翻弄される悲恋を描く作品。

大人っぽい英語ボーカルのデュエットが入り乱れる想いを歌い上げます。

【クリエイターコメント】

この曲では歴史的背景とバレンタインデーを絡ませた甘酸っぱいテーマに挑戦しました。恋焦がれた少年KAITOが貴族を演じる重音テトの興味を引くべく、来る大戦に向けて入隊します。しかし、栄光の夢や誇りは残酷な現実に消えてゆき、様々な矛盾する感情が渦巻きます。

■配信アルバム：『Tonight is the night』

■クリエイター：HzEdge（クリスタルP） ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5394

まさに夜の道をひた走るようなアーバンなエレクトロチューン。

力強いビート、そしてドロップの展開がクールかつドラマチックです。

■配信アルバム：『ephemerality』

■クリエイター：HzEdge（クリスタルP） ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5383

やりきれない思いを抱えながら迎えた夜明けに、そっと寄り添ってくれる歌です。

ピアノの旋律と澄んだサウンド構成に癒されます。

■配信アルバム：『どうして夜明けは来ないのか？』

■クリエイター：あしかかもしか。 ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5375

答えが見つからなくてももがき続ける、ひたむきな人に寄り添ってくれる歌。

葛藤や疑問を心のままに綴るピアノ弾き語り風の作品です。

【クリエイターコメント】

どうして、夜明けは来ないのに、明日は来るのだろう？……これは、僕の小さなセカイの中で 解き明かしたいフシギの一つ。

正解も間違いもない音楽というセカイに溺れながら必死に生きている……そんな曲です。

これからもKAITOさんたちと共に歩んで行きたいです。

■配信アルバム：『記念日だらけの人生を！』

■クリエイター：やみくろ ／ ボーカル：KAITO、MEIKO、初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5433

他の誰でもないあなたと重ねるすべてが、かけがえのない特別になっていく。

気負いのない、明るく朗らかなメッセージに癒される歌です。

【クリエイターコメント】

20周年という節目に我が家のKAITOが歌うなら、ベタな事でもしっかり言い切ってくれる優KAITOがいいなと思い、全員集合もしてほしくて、KAITOメインのピアプロキャラクターズ６人全員で歌う元気な歌になりました。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞

▼「VOCALOID（ボーカロイド／通称：ボカロ）」とは

本来の定義は、ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。いまでは歌声合成ソフトウェア（VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む）を使用した楽曲全般が「ボカロ曲」と呼称されており、音楽シーンにおいては「ボーカロイド」がひとつのジャンル名として用いられることがある。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。

▼『KAITO（カイト）』とは https://piapro.net/

世界初の日本語男声VOCALOIDとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2006年2月17日に発売。『KAITO』の歌声は歌手の風雅なおとさんの声を元に開発したもので、パッケージに描かれているキャラクターとしては、若干外ハネしたダークブルーの髪と、青いロングマフラーの衣装が特徴となっている。

今ではクリプトンが展開する「ピアプロキャラクターズ」の一員として、グッズ展開や3DCGライブのステージに立つなど、バーチャルシンガーとして世界を舞台に活躍している。また、歌声合成ソフトウェアとしてもアップデートされており、2013年には『KAITO V3』、2024年には『ピアプロキャラクターズ・スーパーパック』が発売されている。

※ピアプロキャラクターズ：『MEIKO』『KAITO』『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』の総称。「ピアプロ」は「創作の連鎖＝ピアプロダクション（Peer Production）」から生まれた造語で、創作の連鎖を支える存在であって欲しいという願いが込められている。いずれもクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が企画・開発した歌声合成ソフトウェアにして、キャラクターとしても人気のバーチャルシンガー。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/