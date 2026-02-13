「ふるなび」が、令和8年1月豪雪の災害支援として秋田県大館市の寄附受付を開始※2026/2/13受付自治体追加

このたびの令和8年1月豪雪により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。



株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）は、令和8年1月豪雪により、甚大な被害を受けた地域を支援するために、ふるさと納税制度を活用した緊急災害支援窓口を1月30日より開設し、秋田県大館市の支援を開始しました。




■新たに令和8年1月豪雪の災害支援を受け付ける自治体


・秋田県大館市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=1005 ）



■既に令和8年1月豪雪の災害支援を受け付けている自治体


・青森県青森市


・青森県弘前市


・青森県黒石市


・青森県五所川原市


・青森県平川市


・青森県鰺ヶ沢町


・青森県鶴田町


・青森県中泊町


・秋田県小坂町


・秋田県上小阿仁村


・山形県新庄市


・山形県大石田町


・新潟県上越市



■支援の概要


ふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）にて、ふるさと納税制度を活用した緊急災害支援窓口を開設します。


ふるさと納税制度を利用して、被災地を支援することができます。


寄附申し込みいただいた金額は全額が被災自治体に寄附され、寄附を行った自治体から寄附金受領証明書が発行されます。


※通常時よりも寄附金受領証明書の送付時期が遅くなる可能性があります。あらかじめご了承ください。


※ふるなびでは、災害支援専用ページ（ https://furunavi.jp/c/disaster_support ）からのご寄附において、自治体様から決済手数料を含め一切の手数料をいただいておりません。



なお、今回の寄附に対する返礼品はございませんのでご了承ください。


多くの人に知られることが支援につながります。全国の皆様からのご支援、心よりお待ちしています。



【会社概要】


社名　　： 株式会社アイモバイル


所在地　： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号　関電不動産渋谷ビル8階


代表者　： 代表取締役社長　野口 哲也


設立　　： 2007年8月17日


URL　　： https://www.i-mobile.co.jp/



【事業概要】


アイモバイルは、「“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける」をビジョンに掲げ、ふるさと納税を中心としたコンシューマ事業と、テクノロジーを活用したインターネット広告事業を展開するマーケティングカンパニーです。


ふるさと納税サイト「ふるなび」では、寄附を通じて全国の地域活性化を支援しています。


寄附金をポイントとして受け取り、ホテルや飲食店などで利用できるポイント型返礼品「ふるなびトラベル」をはじめ、ユーザーの多様なニーズに応える各種サービスを提供しています。



【ふるなびサービス一覧】


・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」


　https://furunavi.jp/premium/



・あとからゆっくり選べるポイント制「ふるなびカタログ」※ポイント有効期限なし


　https://furunavi.jp/catalog



・旅行予約サイト「ふるなびトラベル」※掲載10,000施設以上


　https://tp.furunavi.jp/



・クラウドファンディング型ふるさと納税「ふるなびクラウドファンディング」


　https://fcf.furunavi.jp/



