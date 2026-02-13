2月15日（日）お寿司半額！横浜・上大岡「太郎丸」2店舗で実施いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

横浜市港南区・上大岡駅前にございます、大衆寿司 天ぷら「太郎丸」2店舗では2月15日（日）限定で

寿司半額セールを行います。どちらも駅から徒歩2分圏内で、新店では「店内限定」で正午12時～、上

大岡店では「テイクアウト限定」で午前11時～開始いたします。横須賀港・三崎港等から直接仕入てくる新鮮な海の幸をお得な価格でお楽しみください。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。

■ 太郎丸 上大岡店

住所 横浜市港南区上大岡西1-17-24 ミツワビル１Ｆ

TEL 045-841-9944

通常営業時間 11時30分 ～24時00分(通し営業)

LO 寿司23時10分 / フード23時20分

定休日 不定休

■ 太郎丸 新店

住所 横浜市港南区上大岡西1-10-9 桂ビル2F

TEL 045-844-5960

営業時間 平日： 15時 ～ 23時30分

土日祝：12時～23時30分

定休日 不定休

横浜・上大岡 太郎丸2店舗 寿司半額セール

上大岡店（テイクアウト限定） 午前11時開始

テイクアウトお好み寿司とテイクアウト寿司セットが半額です。

1,100円分楽しめる「立ち呑みチケット」を800円で販売しています。

新店（店内限定） 正午12時開始

当日のお得なおすすめメニューもお楽しみください。

店内ご飲食はお通し（席料）をいただきます。

運営会社・丸七グループについて

毎朝、鮮度の上質な地魚を目利きのスタッフが漁港から直送。そして、仕入れた素材を職人の鮮やかな手さばきで調理する数々の逸品料理が自慢の「居酒屋」「回転寿司」5ブランド17店舗を神奈川県内で運営しています。そのブランドは「七福」、「いろは丸」、「太郎丸」、「魚七」、「ジャンボおしどり寿司」でございます。

各ブランドについて

2000年5月に１号店（戸塚店）をオープンさせた新しいタイプの寿司居酒屋。厳選した素材の持ち味を最大限に活かし、にぎり寿司はお好きなネタを１個から、また他にも七福自慢の美味しい逸品料理の数々を手軽な価格でご用意しております。お一人からご家族まで、みなさまに楽しんでいただける寿司居酒屋です。

三崎魚市場仲買人直営のお店です。通常、市場からの仕入れは、産地から飲食店まで３～４日かかるのに対し、入札権を持ち、三崎市場で直接買い付けるため、その日の昼には新鮮な魚が店舗に届きます。毎日、新鮮で美味しい「朝獲れ」地魚を召し上がってください。

寿司を手軽に楽しんでいただくために、当社が最初にオープンした本格江戸前寿司の寿司居酒屋。お刺身を中心に一品料理も数多く、横須賀港・三崎港等から直接仕入てくる地魚料理がおすすめです。職人の作る自慢の料理をお楽しみください。

寿司居酒屋 太郎丸同様、本格的な江戸前寿司を楽しみながら、天ぷらなどの居酒屋メニューも充実した「太郎丸」のサブブランドです。こちらも横須賀港・三崎港等から直接仕入てくる新鮮な海鮮料理をお楽しみください。

2023年７月にスタートした、丸七の新しいブランド「魚七」。豊富に取り揃えた日本酒、ひと味違う逸品料理に加え、お酒によく合う寿司「アテ巻」も多数ご用意しております。魚七ならではの新鮮な魚料理の数々を、どうぞお楽しみください。

神奈川県で5店舗を展開。店名の通り、一つ一つのネタの大きさが特徴でビッグサイズのお寿司を大きな満足と共にお客様にお届けしています。ネタは毎日、新鮮な魚を地元の三崎市場で直接買い付け、職人の技でさばき、鮮度満点の状態でお客様に提供しております。県内のネタを県内で提供する「地産地消」、地域密着の寿司店でございます。

・寿司居酒屋 七福 武蔵小杉本店 川崎市中原区小杉町1丁目403 武蔵小杉タワープレイスビル2F 044-712-1160

・寿司居酒屋 七福 戸塚店 横浜市戸塚区戸塚町16-1トツカーナ 1階 B114 045-865-1725 ・寿司居酒屋 七福 藤沢店 藤沢市鵠沼石上１-1-1 江ノ電第2ビルＢ1 0466-50-0622 ・寿司居酒屋 七福 武山店 横須賀市長坂3-10-16 046-857-7274 ・寿司居酒屋 七福 厚木店 厚木市中町3-6-16 ホテル東海１Ｆ 046-296-8522 ・炉ばた 七福 藤沢新店 藤沢市南藤沢2-1-2プライムビル 2Ｆ 0466-549-225 ・海鮮居酒家 いろは丸 藤沢店 藤沢市南藤沢2-1-2プライムビル1F 0466-25-9950

・大衆寿司 天ぷら いろは丸 総本店 藤沢市南藤沢22 - 2 春日ビル地下1階 0466-52-6811

・大衆寿司 天ぷら 太郎丸 新店 横浜市港南区上大岡西1-10-9 桂ビル2F 045-844-5960

・寿司居酒屋 太郎丸 上大岡店 横浜市港南区上大岡西１-17-24ミツワビル1F 045-841-9944 ・寿司 魚 地酒 魚七 綱島店 横浜市港北区綱島西1-9-4 おてもやんビル１F 045-947-4033 ・寿司 魚 地酒 魚七 天王町店 横浜市保土ヶ谷区天王町2-46-2 045-331-0422

・ジャンボおしどり寿司 日野本店 横浜市港南区日野8-5-14 045-845-9267 ・ジャンボおしどり寿司 磯子店 横浜市磯子区氷取沢425-3 045-865-1725 ・ジャンボおしどり寿司 希望ヶ丘店 横浜市旭区東希望が丘104-2 045-364-8335 ・ジャンボおしどり寿司 アクロスプラザ東神奈川店 横浜市神奈川区西寺尾1-16-15

045-401-2871

・ジャンボおしどり寿司 辻堂店 藤沢市辻堂5-20-29 0466-33-6263

【会社概要】

七福 武蔵小杉本店七福 戸塚店太郎丸 上大岡店魚七 天王町店

社名：株式会社 丸七

代表：代表取締役 高橋 仁志

本社所在地：神奈川県藤沢市鵠沼東1-1 玉半ビル4F

設立年： 1978年4月

事業内容：寿司居酒家他 直営飲食店経営

株式会社 丸七 HP http://maru-vii.com/ (http://maru-vii.com/)

