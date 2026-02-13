【ホワイトデーの新定番】お返しは、枯れない「本物の花の香り」。レソンシエルジャポンが贈る『花束シリーズ』が2月1日より販売開始。

有限会社 西欧館

有限会社西欧館（本社：宮城県仙台市 代表：吉田 顕二郎）が展開するブランド

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」は、2026年2月15日（日）より、

花束を贈る高揚感を香りで表現した「FLOWER LESO.（フラワーレソット）」の新ライン

『花束シリーズ アロマ・ディフューザー』の販売を開始する。

■ ホワイトデーに「本物の花の香り」という選択

3月14日のホワイトデー。

大切な方へのお返しとして、今年は生花でもスイーツでもない、新しい選択肢を。 「FLOWER LESO. 花束シリーズ」は、ミモザやユーカリなどの天然精油を贅沢に使用。

合成香料では決して表現できない「本物の花の生命力」を、洗練されたリードディフューザーに封じ込めました。

■ なぜ「アロマディフューザー」が選ばれるのか

1. 「枯れない」からこそ、長く寄り添う想い

生花はいつか枯れてしまいますが、このディフューザーは数週間にわたって豊かな香りを放ち続けます。お部屋に置くだけで、贈り主の想いが日常の中に溶け込み、ふとした瞬間に癒やしを届けます。

2. 100％天然成分、圧倒的な透明感

直接鼻に届くものだからこそ、成分にこだわりました。植物から抽出された純粋なエッセンスだけが持つ、深く透き通るような香りは、忙しい毎日に「深呼吸したくなる時間」を作り出します。不自然な残香がない、本物志向のギフトです。

3. 「花言葉」が届ける、言葉以上のメッセージ

「愛情」「気品」「美」など、各製品にはその花が持つ「花言葉」が添えられています。直接伝えるのは少し照れくさい想いも、香りと一緒に届けることで、より特別なホワイトデーの演出となります。

< Lumiere d'Espoir（ルミエール・デスポワール）>

フランス語で「希望の光」を意味します。

「希望」「友情」「感謝」の花言葉を持つミモザを中心とした香りは、相手を励まし、応援するギフトにぴったりです。

離れて暮らす家族へ、お世話になったあの人へ、そして大切なパートナーへ。

「ありがとう」や「おめでとう」の言葉の代わりに、心をつなぐ香りのギフトを贈りませんか？

■ 商品情報

商品名： FLOWER LESO.（フラワーレソット）リードディフューザー 花束シリーズ

販売開始日： 2026年2月15日~

成分： 精油、天然発酵エタノール(植物由来)、植物性消臭液、グリセリン

［安心の日本製］日本の住環境に合わせて作られた国産（Made in Japan）製品です。

玄関、リビング、寝室など、あらゆる空間を清潔感のある香りで包み込みます。

詳細・販売ページ：

https://seiokan.official.ec/categories/7035469/2

■ 有限会社西欧館 について

宮城県仙台市の歴史的建造物「西欧館」を拠点に、香りを通じて豊かなライフスタイルを提案する

「L'essentiel du Japon（レソンシエルジャポン）」を運営。

「空間を整える」視点と、厳選された天然素材を融合させ、現代人の心に寄り添うプロダクトを創造しています。

https://www.seiokan.net/