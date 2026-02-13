青森の馬革ブランド【GOBU】が初の東京POPUPを開催。漆染めレザーを使ったコラボレーション家具も発表

株式会社五分

青森県産の馬革を素材からつくるブランド【GOBU(https://gobu-japan.com/)】は、東京で初めてとなる展示販売会を開催いたします。

1983年創業の家具工房「WOOD YOU LIKE COMPANY」と、“五代目 清水六兵衛”の曾孫として生まれた清水大介率いる清水焼の工房「TOKINOHA」とのコラボレーションによる今回の展示販売会では、GOBUが手がける青森の馬革を、国産の漆で染めた「漆染めレザー」の新作家具もお披露目いたします。

ぜひ、足をお運びいただけますと幸いです。

国産漆の樹をレザーの染料に用いた＜KURA Stool＞

GOBUの拠点である青森県五戸町に程近い、岩手県一戸町の漆の樹をアップサイクルしている

ー

WYLC×GOBU×TOKINOHA POPUP

このたび、青森県五戸町の馬革ブランド〈GOBU〉と、京都・清水焼の〈TOKINOHA〉によるポップアップイベントを開催いたします。本ポップアップのテーマは「Place × Handwork」。

青森県五戸町から発信するGOBU。馬産地としての背景を持つ土地で、馬革という素材に真摯に向き合い、革の個性を生かしたプロダクトを展開しています。馬革を通して、人と自然、そして物をつなぐブランドです。

一方、京都・清水の地で、くらしに寄り添う器を作り続けるTOKINOHAは、土と釉薬によるやわらかな表情と料理を引き立てる佇まいを備えた器を提案しています。そのものづくりは、食器や花器にとどまらず、プロの料理人のためのオーダーメイドの取り組みなど、清水焼団地から世界へと広がっています。

異なる土地、異なる素材。しかし両者に共通しているのは、土地（place）に根ざし、手仕事（handwork）によって生まれるものを大切にし続けているという姿勢です。完成品としてではなく、使う人の暮らしの中で少しずつ育ち、完成していく--そんなものづくりを両ブランドは続けています。

会場では、GOBUの馬革アイテムと、TOKINOHAの清水焼の器を限定販売いたします。素材の質感や重み、手仕事ならではの個性を、ぜひ実際に手に取ってご覧ください。

また期間中は、両ブランドがWOOD YOU LIKE COMPANYとコラボレーションした家具を特別に受注販売いたします。木と馬革、木と清水焼。作り手と作り手が出会い、それぞれの素材が互いを引き立て合うことで、特別なプロダクトが生まれました。

土地と手仕事がつくるもの。そして、人の暮らしの中で完成していくもの。GOBUとTOKINOHA、そしてWOOD YOU LIKE COMPANYが紡ぐ、そのはじまりの瞬間を、ぜひ会場でご体感ください。

ー

コラボレーション家具

GOBU×WYLC ［馬革のスツール］

KURA Stool

W290 D290 H435 SH415

\70,400（税込）～

TOKINOHA×WYLC ［清水焼のサイドテーブル］

SHIZUKU Table

W335 D335 H475

\158,400（税込）～

※スツール・サイドテーブル共に木の種類や馬革座面・清水焼天板の色が選べます。SHOPにて見本をご覧いただけます。



両ブランドとは、昨年のリノベーションプロジェクトでもコラボレーションしました。

TORINO・Shirokane-Takanawa(https://co-craft.woodyoulike.co.jp/projects/torino/)

ー

イベント会期

期間：2026年 2月14日(土)～2月23日(月祝) *2月18日(水) 定休

会場：WOOD YOU LIKE COMPANY 表参道SHOP(https://maps.app.goo.gl/MiWbetw7aRxtMk2z9)

時間：11:00～19:00

＊GOBU代表 岩井巽 在廊日｜2月14日, 15日, 20日, 21日, 22日, 23日予定

GOBU｜五分

【GOBU｜五分】は青森県五戸町から発信する馬革ブランドです。青森で育ち、馬肉として食用された後に残る皮を国産レザーとして再生し、新たな命を吹き込んでいます。北国の人々が日用してきた野良着や農民袋の構造美に学び、柔らかくしなやかな馬革の魅力を無駄なく引き出すものづくりを心がけています。人と馬とが五分五分の関係で暮らしていた青森の精神を受け継ぎ、人々の日常に寄りそう革製品を届けていきます。

web：https://gobu-japan.com/

instagram：gobu_japan(https://www.instagram.com/gobu_japan/)

TOKINOHA

くらしを味わうための清水焼

くらしの中で使われて、完成する清水焼をつくりたい。TOKINOHAは、 京都で“五代目 清水 六兵衛“の曾孫として生まれた清水 大介が、 自分の陶芸の道を探す中で、清水 友恵とともに2009年から始めた活動です。今を生きる私たちにとって、くらしに寄り添い、豊かにする器とは。 これからも陶芸が、続いていくためには。食器や花器だけでなく、 プロの料理人のためのオーダーメイドの取り組みなどを、清水焼団地から世界へ届けています。

web：https://tokinoha.jp/

TOKINOHA Ceramic Studio

instagram：tokinoha_kyoto(https://www.instagram.com/tokinoha_kyoto/)

時の端

instagram：toki_no_ha(https://www.instagram.com/toki_no_ha/)