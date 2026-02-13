2月14日のバレンタインデーにちなみ、Jiffcyが「Z世代の告白事情」に関する実態調査を発表

株式会社Jiffcy

Jiffcyを通してコミュニケーション課題の解決に取り組む、株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO西村成城、以下「Jiffcy」）は、Z世代を対象とした、「告白事情」に関する実態調査を実施しました。

Jiffcyが「Z世代の告白事情」に関する実態調査を発表

毎年2月から4月は、バレンタインデー、ホワイトデー、卒業と学生にとっては一大「告白シーズン」となっています。

Jiffcyは、「コミュニケーションの可能性を解放する」をミッションに掲げ、テキストでありつつも感情が伝わるテキスト通話アプリ『Jiffcy』を幅広い世代に向けて提供しています。

今回の調査では、『Jiffcy』の中で最もユーザーボリュームが多いZ世代を対象に、「Z世代の告白ツール」に着目し、分析を行いました。

調査背景

Z世代はソーシャルネイティブ世代といわれ、生まれながらにさまざまなソーシャルツールを使いこなし育ってきました。そんなZ世代は高い情報感度とデジタルリテラシーを持っており、人とのコミュニケーションにおいてもこれまでよりハイコンテキスト、配慮が行き届いたコミュニケーションを行なっているといわれています。

SHIBUYA109 lab.が2025年8月に一都三県の15～24歳の女性413人を対象に行ったWEB調査によると、33.7%の人がSNSで投稿するときに「他人にとって不快な内容ではないか」を意識しているとされています。

そこでJiffcyでは、Z世代特有のコミュニケーションに着目し、特にZ世代が告白についてどのように考え、どの告白ツールを用いているのかを明らかにするために、Z世代165人を対象に「告白事情」に関する実態調査を実施しました。

【調査サマリー】

（Z世代向け）「告白事情」に関するZ世代の実態調査

・Z世代の約9割が、バレンタインデーにチョコをもらったことがあると回答。

・バレンタインデーにチョコをあげたことがあるZ世代はほぼ全員。

・告白方法として人気なのは「対面」、続いて「Jiffcy」、「電話」。

・Z世代の約2割が、自分の周りでJiffcyで告白したり、されたりした人がいると回答。

・Jiffcyでの告白成功率は8割におよぶことが明らかに。

・告白にJiffcyを選んだ理由としては「Jiffcyをするくらい仲が良いから」が最多。一方「話したいことが伝わりやすいから」が次点で多いことが明らかに。

調査結果

＜（Z世代向け）「告白事情」に関するZ世代の実態調査＞

■ Z世代の約9割が、バレンタインデーにチョコをもらったことがあると回答。バレンタインデーにチョコをもらったことはありますか？

「バレンタインデーにチョコをもらったことはありますか？」に対して、「ある」が92.9%、「ない」が7.1%となりました。バレンタインデーにチョコをもらう習慣は、Z世代において強く根付いているようです。

■ バレンタインデーにチョコをあげたことがあるZ世代はほぼ全員。バレンタインデーにチョコをあげたことはありますか？

「バレンタインデーにチョコをあげたことはありますか？」に対して、95.8%の人が「ある」と回答しました。Z世代のほぼすべての人が、なんらかの形でチョコをあげたことがあることがわかりました。

背景には、本命チョコ、友チョコに加えて、自分や家族に渡すチョコなども一般化していることなどがあると考えられます。

■ 告白方法として人気なのは「対面」、続いて「Jiffcy」、「電話」。告白するなら、どの手段でしたいですか？

「告白するなら、どの手段でしたいですか？」という質問に対して、一番多かった回答は「対面」（81.2%）、次に「Jiffcy」（24.6%）、「電話」（15.9%）という結果となりました。

一方で「LINE」（11.6%）、「Instagram」（5.8%）となり、コミュニケーションにおいて伝えられる情報量が多い「対面」や「Jiffcy」が好まれることがわかりました。

■ Z世代の約2割が、自分の周りでJiffcyで告白したり、されたりした人がいると回答。あなたの周り（知っている人）でJiffcyで告白をした/された人はいますか？

「あなたの周り（知っている人）でJiffcyで告白をした/された人はいますか？」という質問をしたところ、「いる」が18.8%、「いない」が81.2%となりました。

■ Jiffcyでの告白成功率は8割におよぶことが明らかに。Jiffcyでの告白は成功しましたか？

Jiffcyで告白をしたり、されたりしたことがある方を対象に、「Jiffcyでの告白は成功しましたか？」という質問をしたところ、80.0%が「成功した/OKした」と回答しました。続いて「失敗した/断った」（13.3%）、「成功もしたし、失敗もした」（6.7%）という結果となりました。

■ 告白にJiffcyを選んだ理由としては「Jiffcyをするくらい仲が良いから」が最多。一方「話したいことが伝わりやすいから」が次点で多いことが明らかに。なぜJiffcyで告白をした/されましたか？

さらに、Jiffcyで告白をしたり、されたりしたことがある方を対象に、「なぜJiffcyで告白をした/されましたか？」という質問をしました。最も多かった回答は「Jiffcyをするくらい仲が良いから」（80.1%）、続いて「話したいことが伝わりやすいから」（56.7%）、「真心が伝わりやすいから」（40.0%）となりました。

株式会社Jiffcy 代表取締役CEO 西村 成城 のコメント

今回の調査結果から、対人コミュニケーションが高度化しているといわれているZ世代においても、バレンタイン文化は強く残っていることがわかりました。その中で特に驚いたのは、対面での告白をしたいと答えた方が8割にも上ったことです。

Z世代は効率の良いコミュニケーションを求めているイメージがありますが、実際は、ここだというタイミングであえて対面を選択するなど、伝統的な価値観も持ち合わせ、併用しているようです。

一方、Jiffcyでの告白成功率が8割を超えるなど、Jiffcyもある意味対面的なコミュニケーション手段として用いられており、それが高い告白成功率に結びついていることもわかりました。今後も、私たちは「コミュニケーションの可能性を解放する」というミッションに向けて、告白シーンなどドラマチックな場面でも役目を果たせるような、未来のサービスを創造していきます。

調査概要

Z世代を対象とした「告白事情」に関する実態調査

期間： 2026年2月11日～2026年2月13日

調査対象：Z世代（15-29歳）の男女

調査方法：インターネット調査

有効回答数：165人

※小数点第二位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

【参考】過去の調査結果：

- Z世代を対象とした、「電話離れ」に関する意識調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000036471.html)- 「高齢者とのコミュニケーション」に関するZ世代の意識調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000036471.html)- Z世代を対象とした『秋の味覚「サンマ」に関する意識調査』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000036471.html)- Z世代を対象とした「ハロウィンの過ごし方」に関する意識調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000036471.html)- Z世代を対象とした「秋バテ」に関する実態調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000036471.html)■テキスト通話アプリ『Jiffcy』とは

『Jiffcy』はテキストで通話感覚のコミュニケーションができる、便利で新しいテキスト通話アプリです。『Jiffcy』はリアルの友達、家族、恋人と利用する実名SNSです。電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。

『Jiffcy』はコロナ禍を経て、離れていても対面に近い本物のコミュニケーションができるSNSとして、Z世代、α世代の学生を中心に多くの方に使われています。直近では日経トレンディ「2025年ヒット商品30」にランクイン。また、アプリブ「Best App Award 2025」優秀賞を受賞いたしました。

■Jiffcy ダウンロード

以下のURLよりJiffcyをダウンロードいただけます。

https://jiffcy.go.link/19XLX

■会社概要

社名：株式会社Jiffcy

本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F

代表者：代表取締役CEO 西村 成城

事業内容：インターネットサービス 設立：2018年1月

HP：https://jiffcy.com

■採用情報

テキスト通話アプリ『Jiffcy』を提供する株式会社Jiffcyは、エンジニア及びマーケティング、PM他さまざまなポジションの募集を行なっています。私たちと一緒に世界を変えませんか？

・マーケティングマネージャー

https://www.notion.so/career-jiffcy/24f7641a95218091981df49bafb6248b

・ショート動画担当

https://www.notion.so/career-jiffcy/SNS-eb4a72f787be486cb690c7a2b5a26af2

・PM

https://www.notion.so/career-jiffcy/PM-1a47641a9521805babefe9d458b0d75b

・Androidエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Kotlin-1a47641a9521804092fcfe2e0f3ec432

・iOSエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Swift-137b81c38bcb4bca91f7fce5f01e67fa

・PR広報

https://www.notion.so/career-jiffcy/PR-1d97641a95218033939cebe679e2e49a

・CFO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CFO-1d37641a9521805790fefd210306660b

・CUSO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CUSO-1d37641a9521800c9aefc6e1dc78119c

・CMO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CMO-1d27641a952180249683fc3d6e749b83