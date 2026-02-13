「ワールドマスターズゲームズ2027関西」水泳（競泳）の開催地が姫路市に決定しました

姫路市開催競技

姫路市大和工業アリーナ姫路 50mプール令和７年12月９日、ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会が「ワールドマスターズゲームズ2027関西」の大会概要について記者会見を行い、本市で新たに水泳（競泳）が開催されることが発表されました。

本市で開催される競技（種目）、会場、開催期間は以下のとおりです。(令和８年２月12日時点)

水泳（競泳）

競技日程：令和9年（2027年）5月25日（火）から5月30日（日）まで（予定）

会場：大和工業アリーナ姫路（姫路市立ひめじスーパーアリーナ）（姫路市西延末450番地）

テコンドー

競技日程：令和9年（2027年）5月21日（金）から23日（日）まで（予定）

会場：兵庫県立武道館（姫路市西延末504番地）

大会概要

ワールドマスターズゲームズは、国際マスターズゲームズ協会（IMGA）が4年ごとに主宰する、概ね30歳以上のスポーツ愛好者であれば誰もが参加できる生涯スポーツの国際総合競技大会です。

大会名：ワールドマスターズゲームズ2027関西

開催期間：令和9年（2027年）5月14日（金）から30日（日）までの17日間

開催競技：公式競技35競技59種目（他オープン競技実施）

開催場所：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市

開催目標：参加者5万人（国内3万人、国外2万人：150か国・地域以上）

主催：公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会、開催府県政令市実行委員会

および開催市町等実行委員会

共催：公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会

後援：スポーツ庁

経緯

第11回となるワールドマスターズゲームズ2027関西大会は、関西の府県・政令市をはじめとする行政と関西経済連合会など経済界が中心となって準備を進めてきたものであり、大会は当初2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに続き2021年5月に予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により会期は二度に渡り延期され2027年5月に開催されるものです。

本市では、延期前から予定されていたテコンドーに加え、このたび水泳（競泳）の開催も決定しました。

水泳（競泳）は、当初の開催地であった神戸市が施設の老朽化を理由に開催を断念したことを受け、「大和工業アリーナ姫路」での開催に向けて本市で調整を進めていたものです。

大会詳細やエントリーについては「ワールドマスターズゲームズ2027関西」公式ホームページまで

詳細を見る :https://wmg2027.jp/