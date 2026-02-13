沼津市発のセルフ脱毛サービスが全国へ。ONESELF、5周年で86店舗に拡大
株式会社ONESELF（代表・間部健人）が運営するセルフ脱毛サロン「ONESELF」は、サービス開始から5周年を迎えました。静岡県沼津市からスタートした同ブランドは、現在全国86店舗まで拡大。会員数は76,000人を突破しています。無人×セルフという新しい美容スタイルは、コロナ禍以降の需要と合致し、地方から全国へ急速に広がりました。
■ 沼津発のセルフ美容ブランド
ワンセルフ三島店
ONESELFは「もっと軽やかに、自分を好きでいられる毎日を」という想いから誕生しました。 従来の脱毛サロンは、高額な契約や通いづらさが課題でしたが、
・無人運営
・必要な分だけ利用
・予約から退店まで非対面
といった仕組みにより、新しい美容サービスとして支持を獲得。地方を中心に出店を進め、5年間で全国86店舗まで拡大しました。
■ 会員数7.6万人 セルフ脱毛市場の広がり
セルフ美容市場の拡大とともに、ONESELFの利用者は増加。 現在の会員数は76,000人に到達しています。 脱毛を「特別なもの」から「日常的な美容習慣」へ。 ONESELFは、通いやすく続けやすいサービスとして利用者を増やしています。
■ 5周年特設ページ公開
ONESELFのこれまでの歩みや、創業当初からの想い、そして今後の展開についてまとめた5周年特設ページを公開しています。 5年間の成長の軌跡や、ブランドが目指してきた美容のあり方を多くの方にご覧いただける内容となっています。ぜひこの機会にご覧ください。
▼5周年特設ページ
https://oneself-inc.co.jp/oneself-5th/
■ 5周年記念キャンペーン
日頃の感謝を込め、5周年記念キャンペーンを実施いたします。
期間
2026年2月13日～2月28日
内容
50％OFFクーポン配布
対象店舗
沼津店
三島店
富士店
利用条件
お一人様1回限り
詳細：
https://salon-oneself.com/2026/02/12/5th/
■ 今後の展望
ONESELFは今後、出店がまだない県への展開を積極的に進め全国規模でのサービス拡大を目指します。同時に、店舗体験やサポート体制の強化を通じて、セルフ脱毛サロンという新しい業態の中で、
ブランドとしての信頼性と価値向上に取り組んでまいります。セルフ美容という新しい選択肢を通じて、美容をより身近な存在にしていくことを目指します。
■ ONESELFについて
ONESELFは、無人型セルフ脱毛サロンとして、全国展開する美容サービスです。
現在
・全国86店舗
・会員数76,000人
地方発の美容ブランドとして、成長を続けています。
サービスサイト
https://salon-oneself.com/
■ 会社概要
株式会社ONESELF（ONESELF inc.）
事業内容
・セルフ脱毛サロンONESELFの運営
・セルフ脱毛サロンONESELFの加盟店募集及び経営指導
・業務用美容機器の販売
・美容商材（ACULY）の販売
・セルフエステサロンREMODEの運営
・無人観葉植物ショップONEPLANTSの運営
営業店舗
ONESELF 86店舗
ONEPLANTS 2店舗
REMODE 1店舗
（2026年1月31日現在)