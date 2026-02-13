PHOTO MARCHE By 北村写真機店が1周年を記念し、豪華福袋やお得なキャンペーンを実施

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山崎 智彦)が大阪市北区梅田の商業施設ルクア イーレ9F 梅田 蔦屋書店内にオープンした、女性をメインターゲットにした新ショップ「PHOTO MARCHE（フォトマルシェ） By 北村写真機店」が、2026年2月28日(土)に1周年を迎えます。来店したことの無い方、卒業シーズンの学生さんに向けて、2026年2月28日(土)～2026年3月31日(火)の期間、フォトマルシェでは「1st Anniversary」キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、キヤノンやオリンパスなどの大人気カメラをセットにした豪華福袋の他、フォトマルシェオリジナルのアクリルグッズや中古コンパクトデジタルカメラをお得な価格でご用意し、みなさまのご来店をお待ちしております。

■実施期間：2026年2月28日(土)～2026年3月31日(火)

■参加条件：フォトマルシェへご来店いただいたお客様

「1st Anniversary」キャンペーン

「スマホ以外のカメラで写真を撮ってみたい」「旅の記録をアルバムにしたい」「思い出の写真をグッズにしてプレゼントしたい」――オープンから1年、写真の魅力をあらためて伝える場所としてお客様のご要望に寄り添い、お店づくりをしてきました。

1年間の感謝と、2年目からも写真をもっと身近に「撮る・残す・贈る」楽しさを広げていく場所であり続けたいという思いを込めて、さまざまな企画をご用意しています。

キャンペーン内容

■カメラ福袋

大人気カメラの福袋を、数量限定で販売いたします。

●人気のコンパクトデジタルカメラセット

・キヤノン IXY DIGITAL L2／SDカード2GB／ストラップ／ポーチ

●流行のフィルムコンパクトカメラセット

・オリンパス μ ZOOM 105／Kodak UltraMax 400／CR123A

●お手軽なミラーレスカメラセット

・キヤノン EOS R50／RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM／SDカード32GB／レンズ保護フィルター

発売日：2026年2月28日(土) 10:30-

※無くなり次第終了

■学割キャンペーン「中古コンパクトデジタルカメラ10%OFF」

商品をご購入の際に、学割証や卒業証書などの2026年3月まで学生であることが分かる証明書をご提示いただいた方限定で、対象のカメラが10％OFFとなるキャンペーンを実施いたします。

対象期間：2026年2月28日(土)～3月31日(火)

■しまうま出版 ZINEフェア

近年注目を集めているZINEを対象とした 「しまうま出版 ZINEコンテスト」の入賞作品を、ルクア イーレ9階 梅田 蔦屋書店とフォトマルシェで展示します。フォトマルシェでは全ての入賞作品を試し読みいただけますので、作者の“ 偏愛 ”や“ 心の軌跡 ”を店頭でご堪能ください。 一部商品は、しまうまマルシェ（オンライン）でご購入可能です。

展示期間：2026年2月20日(金)～3月22日(日)

■PhotoZINE 20％OFFクーポン

フォトマルシェで商品をご購入いただいたお客様限定で、カメラのキタムラ PhotoZINEの20％OFFクーポンをレジにて配布いたします。※購入金額の制限はございません

クーポンの利用期間は2026年5月末までとなっておりますので、学生時代の思い出や卒業旅行の記録にPhotoZINEをつくってみませんか。

配布期間：2026年2月28日(土)～3月31日(火)

■しまうまプラス アクリルグッズ 10％OFF

大人気しまうまプラスのアクリルグッズを、期間限定で1個から10％OFFでご購入いただけるキャンペーンです。

※フォトマルシェ店頭QRよりご注文いただいた方限定のため、しまうまプラス オンラインは対象外です。

対象期間：2026年2月28日(土)～3月31日(火)

■現像料200円OFF

当店でフィルム現像をご利用されるお客様を対象に、通常現像料金から200円OFFさせていただきます。

※他店でご購入いただいたフィルムの現像も対象です。

対象期間：2026年2月28日(土)～3月31日(火)

■クラフトコーナー無料

通常300円(税込)のクラフトコーナーを、無料でご利用いただけます。当店でご購入いただいた商品はもちろん、他店でご購入された商品もラッピング可能です。

対象期間：2026年2月28日(土)～3月31日(火)

■PHOTO MARCHE By 北村写真機店

スマートフォンによって、写真は誰にでも撮れるものとなり、

一方で、SNSが地球の裏側にいる人々とのシェアを可能にしました。

その反面、アップされた写真に物足らなさを感じる人々が増えています。

いま求められているのは、「写真を手軽に撮って消費する」のではなく、手に取って眺めたり、部屋に飾ったり、大切な人に贈ったり……。

生活の中に花を添えるような楽しみ方です。

そこで、写真・カメラの世界におけるトレンドセッター、

新宿 北村写真機店がプロデュースするショップが大阪・梅田に誕生しました。

写真があらためて好きになるーーそれが、この店のコンセプトです。

■店舗概要

店舗名 ： PHOTO MARCHE By 北村写真機店

所在地 ： 〒530-8558

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F 梅田 蔦屋書店内

電話番号 ： 06-4300-6740

営業時間 ： 10:30～20:30

アクセス ： JR大阪駅直結

Instagram： https://www.instagram.com/photo_marche_kitamura/