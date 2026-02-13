AX伴走支援サービス「AX研究所」、紹介のみで収益が続く代理店パートナー制度を正式開始。

株式会社Biz Freak

株式会社Biz Freak（代表取締役：平 雄飛／本社：宮城県仙台市）は、同社が提供するAX伴走支援サービス『AX研究所：（https://axlab.bizfreak.co.jp/index/media）』において、 全国の企業・個人営業パートナーを対象とした「代理店パートナー制度」を本日正式に開始します。パートナーは見込み顧客の紹介のみを担い、商談以降は当社が対応。紹介先の月額利用が継続する限り報酬が発生するストック型モデルで、専門知識不要で参画可能です。

「AX研究所」とは

AX研究所は、企業のAX（AIトランスフォーメーション）を学ぶだけで終わらせず、現場で使われ続ける状態”までつくる、法人向けAX伴走支援サービスです。

具体的には、「プラットフォーム」と「AXプログラム」で生成AIの活用方法、プロンプト技術、AX推進のための組織設計、さらにシステム開発を伴う実装支援まで、一連のプロセスを体系化します。

■プラットフォーム

AXメディア

点在する生成AI情報を収集・選別し、日々の意思決定に使える形で整理（記事／音声ラジオ）

eラーニング

職種・業務を前提に、明日から業務で使える形で学べるコンテンツ

プロンプト集

実務で再現できる“型”を提供し、社内の使い方を標準化

■AXプログラム

上記により、AI活用がPoC止まり・属人化しやすい背景に対し、情報収集 → 設計 → 実行（運用・改善）→ 組織浸透を一連のプロセスとして整理し、部門横断で推進できる形に落とし込みます。

代理店パートナー制度概要

本制度は、見込み顧客の「紹介」だけで参加できるパートナープログラムです。商談・提案・契約・導入・運用はBiz Freakが担当し、パートナーには紹介先の月額利用が継続する限り報酬が発生するストック型の収益機会を提供します。

■プラン■シミュレーション ※スタンダードプランで算出- 3ヶ月継続：40万円 × 10% × 3ヶ月 ＝ 12万円（ × 契約社数）- 6ヶ月継続：40万円 × 10% × 6ヶ月 ＝ 24万円（ × 契約社数）- 12ヶ月継続：40万円 × 10% × 12ヶ月 ＝ 48万円（ × 契約社数）

契約社数が増えるほど、毎月の継続報酬（ストック）がそのまま積み上がる仕組みです。

無料相談はこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdElulvgCMSg8_7kwl26hudqPzujcCVbEeHM_uI9skGSneUfw/viewform?usp=publish-editor

パートナー募集背景（市場・課題）

- 対象：全国の企業／個人営業パートナー（法人・個人事業主など）- パートナーの役割：AX/DXに関心のある企業をBiz Freakへ紹介（基本情報の共有・同意取得）- Biz Freakの対応範囲：ヒアリング、提案、見積、クロージング、導入支援、運用フォローまで一貫対応- 報酬：紹介先がAX研究所を月額利用する限り、毎月継続で報酬をお支払い（ストック型）- 報酬発生タイミング：紹介先の契約・入金確認後- 参加方法：申込 → 審査/条件合意 → 契約締結 → 紹介開始- 提供サポート：紹介用資料一式、説明会（必要に応じて）、想定QA など

近年、生成AIの業務活用は広がる一方で、企業側では 「どの情報を信じ、どこから着手し、どう運用に落とすか」 のハードルが上がっています。

実際、日本企業は検討・試行の段階が多く、効果が期待を下回るケースも出始めており、“成果が出る企業／出ない企業”の二極化が進みつつあります。

また、生成AIは利用形態やユースケースによってリスクが変わるため、セキュリティ・権利・情報管理などを踏まえた設計と運用が欠かせません。

そこでBiz Freakは、AX研究所の提供価値を必要とする企業に対し、「紹介のみ」で接点を作れるパートナー制度を整備しました。パートナーは紹介に集中し、商談以降は当社が担当することで、企業側の導入障壁を下げつつ、パートナー側も稼働を増やさず継続報酬を得られる仕組みを実現します。

AX研究所の強み

1. 350件超の現場実績から逆算した、再現性あるAX支援

AX研究所は、Biz Freakの350件以上の開発・AX実績を土台に設計された法人向けプログラムです。机上の理論ではなく、実案件で磨かれた知見を体系化しているため、社内展開までの再現性を担保しやすい点が強みです。

2. 「学ぶ」で終わらず、即実践→即成果まで持っていく設計

AX研究所は「AIニュースの集約、音声ラジオ、eラーニング、実務テンプレ」＋「ハンズオン」で、現場で使い続けられる状態をつくることを重視します。結果として、社内DX/AX推進の中核人材を育成し、経営戦略に直結するAI導入へつなげます。

3. 設計だけで止めない。必要なら実装（開発）まで一気通貫でつなげられる

Biz Freakは、伴走型のAI導入支援（戦略～既存システム最適化～スクラッチ開発～運用まで）を前提にした支援モデルを提示しています。さらに「バクソク」では、AIによるコード生成×ローコードPaaS等で開発スピードを従来の3倍に高める思想があり、構想が固まった後に実装へ移る導線を作りやすいのが強みです。

本リリースに関するお問い合わせ

■会社概要

- 株式会社Biz Freak 広報／代理店パートナー制度 事務局- E-mail：k-koyama@bizfreak.co.jp- お問い合わせフォーム：〈https://bizfreak.co.jp/contact〉

「アジャイル開発を再定義し、日本を最高のイノベーション大国にする」をミッションに、AI×ローコードを活用した“3倍速開発・改修サービス（バクソク）”を提供。企業の新規事業開発・AI導入・DX/AX支援を幅広く行う。

- 会社名：株式会社Biz Freak- 所在地：宮城県仙台市青葉区一番町３丁目３－２０京阪仙台一番町ビル ２階- 代表者：代表取締役 平 雄飛- 事業内容：新規事業開発、AIソリューション開発、ローコード開発、DX／AX推進支援- URL：https://bizfreak.co.jp