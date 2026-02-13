学びを、人生の転換点に。SHIFT AIが、最高峰の知を解き明かす新YouTubeチャンネル『SHIFT LIFE ch』を開設

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、2026年2月13日（金）より、大人のための授業を届けるYouTubeチャンネル『SHIFT LIFE ch』の運営を開始いたします。 本チャンネルは、各分野の最高峰の知性を招き、表面的なスキルに留まらない「思考の本質」を解き明かすことで、視聴者の人生の選択と行動を変えるきっかけを提供してまいります。

AI時代の今、求められるのは「スキルの習得」以上に「思考の転換」

生成AIの普及により、誰もが膨大な情報や高度な技術を手にできる時代となりました。しかし、情報が溢れる現代だからこそ、断片的な知識を繋ぎ合わせ、自分自身の軸を持って「世界をどう捉えるか」という本質的な思考力が、ビジネスパーソンにとって最も重要な資産となっています。 国内最大級の生成AIコミュニティSHIFT AIを運営する中で、私たちは技術の先にある、人間としての知の深さを求める声を数多くいただいてきました。 こうした変化の激しい時代を生き抜くためのOSのアップデートを支援すべく、既存の教育の枠組みを超えた「シン・授業」を届けるプラットフォームとして、本チャンネルの開設に至りました。

チャンネルの特徴

特徴１.：世界最高峰の知性が集結する授業

世界的な科学者やトップランナーをゲストに迎え、教科書的な知識ではなく、彼らが到達した視点や思考のプロセスをダイレクトに届けます。触れた瞬間に世界の見え方が変わるような体験を提供します。

特徴２.：思考を「結果」に変える情報設計

見て終わりの教養番組ではなく、学びが具体的な「選択」と「行動」に繋がることを重視。大人が今知るべき本質的なテーマを厳選し、日常やビジネスの意思決定の質を高める構成を徹底しています。

特徴３.：SHIFT AIがプロデュースする圧倒的な質

2万人超のコミュニティ運営で培った学びの最適化のノウハウを動画制作に投入。多忙なビジネスパーソンが、隙間時間でも深い洞察を得られる、新時代の学習体験をデザインしています。

初回配信内容

物理学者 野村泰紀氏による「世界の成り立ち」

記念すべき第1回は、カリフォルニア大学バークレー校教授であり、世界的な物理学者である野村泰紀氏が出演。 最先端の物理学の知見を通じ、「この世界はどう成り立っているのか」という究極の本質に迫ります。視聴者の既成概念を覆し、思考の枠組みを広げる授業をお届けします。

動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=JIO85kGCL7o

今後の展望

本チャンネルを通じて、学びを単なる情報収集から人生をシフトさせる体験へと再定義することを目指します。 今後は物理学のみならず、哲学、経済、テクノロジー、芸術など、あらゆる分野の知を融合させ、視聴者の皆様と共に日本をAI先進国に導くコンテンツを継続的に発信してまいります。

【チャンネル概要】

チャンネル名： SHIFT LIFE ch

チャンネルURL： https://www.youtube.com/@SHIFT_LIFE_ch

公式SNS：

X：https://x.com/shift_life_ch

TikTok：https://www.tiktok.com/@shift_life_ch

Instagram：https://www.instagram.com/shift_life_ch/





【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / YouTubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする



【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

<X>

フォロワー数 14.6万人 (2026年2月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180



