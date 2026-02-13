8Kシネマカメラが捉える圧倒的な映像美。新次元グラビア配信サイト「ファーストグラビア」2026年2月20日サービス開始！

株式会社eye factory

株式会社Eye Factoryは、圧倒的な映像美と芸術的な編集技術を融合させた新次元グラビア配信サイト「ファーストグラビア」を2026年2月20日（金）にオープンいたします。



本サービスは、これまでのグラビアの常識を覆す「映像美」に特化した自社配信プラットフォームです 。8Kシネマカメラを用いた撮影により、モデルの表情や質感を高画質かつ鮮明に記録。独自の編集技術を加えることで、芸術性の高いグラビア作品を世に送り出します。

「ファーストグラビア」のこだわり

リリース記念：事前登録キャンペーン実施中

- 圧倒的な映像クオリティ8Kシネマカメラを使用し、最高峰のビジュアルインパクトを追求 。配信される動画作品は4K～8K解像度に対応しており、高画質環境で没入感のある視聴体験を提供します。- 「ショートドラマ形式」によるエピソード単位配信作品を一作品丸ごと配信するのではなく、ショートドラマのようにエピソードごとに分けたクリップ形式で配信いたします。モデルそれぞれの魅力を引き出した物語性のある映像を、エピソードごとに楽しむことができる新しい形態を採用しました。- 映画並みの徹底した色彩表現映像の質感に徹底的にこだわり、映画制作で用いられるカラーグレーディング（色彩補正）技術を全編に導入しています 。色の表現を極限まで突き詰め、モデルの肌の質感や背景の情緒を最大限に引き出した、芸術性の高い映像体験を実現しました。

2月20日のサービス開始に先駆け、現在公式サイトにて事前登録キャンペーンを実施しています。



キャンペーン内容：期間中にメールアドレスをご登録いただいた方全員に、サイトリリース時登場モデル6名の「特別編集・高画質動画」をプレゼントいたします。

対象モデル：澄田綾乃、凛咲子、原つむぎ、宇佐美なお、南雲るい、大川成美

応募期限：2026年2月19日 23:59まで

事前登録URL：https://firstgravure.jp

株式会社Eye Factoryが新たに立ち上げたグラビアレーベル。コンセプトは「グラビアを、アートへ。」8Kシネマカメラが捉える圧倒的な映像美と、芸術的な編集技術を融合。モデルの人間的な魅力や葛藤、ふとした瞬間の素顔までを切り取り、これまでのグラビアとは一線を画す高品質な「作品」を世に送り出します。今後は、8K映像作品の魅力を最大限に体験できる自社配信サイトのリリースも予定しており、グラビアコンテンツの新たな可能性を切り拓いていきます。

事前登録用ページ：https://www.firstgravure.jp

X : https://x.com/firstgravure

Instagram : https://www.instagram.com/firstgravure

TikTok : https://www.tiktok.com/@firstgravure

【会社概要】

会社名: 株式会社Eye Factory

所在地: 〒164-0012 東京都中野区本町2-36-10 オーズプラスナイン103

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Eye Factory 広報担当

Email: ebooksupport@eyefactory.co.jp

※営業に関するお問い合わせもこちらまでお願いします