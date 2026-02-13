「HOTEL AO KAMAKURA」では、“幻の牛肉”「葉山牛」を味わうディナーコース付き宿泊プランを2月16日（月） からご提供いたします！

■幻の牛肉「葉山牛」を味わう

株式会社フォンス葉山牛ディナーコース

「鎌倉 松原庵」の料理と酒を心ゆくまで楽しみ、海と空の青の移ろいを眺めながらお寛ぎいただけるホテルをコンセプトにした「HOTEL AO KAMAKURA」。

1階ダイニング「鎌倉 松原庵 青」では、旬のものや地で獲れる新鮮な食材で、季節に応じたディナーコースをご用意しております。

2月16日(月)～4月15日(水)の期間は、「葉山牛と湘南の味覚コース」。

コースのメイン食材は神奈川県を代表する「葉山牛」。生産量が少なく“幻の牛肉”と言われるほど希少価値の高いブランド牛です。霜降りの美しさ、とろけるような甘みのある「葉山牛」を、ハンバーグ、炙り、ステーキでお楽しみください。

春ごぼう、菜花などの春の食材や、地元で獲れる新鮮な魚介、野菜をふんだんに取り入れた料理も並びます。

〆はもちろん「鎌倉 松原庵 青」自慢の手打ちそばをご用意しております。

お酒がすすむ「葉山牛と湘南の味覚コース」をご堪能ください。

葉山牛ディナーコース《鎌倉 松原庵 青》店内

葉山牛と湘南の味覚コース 2月16日（月）～4月15日（水） 1名様 13,860円（税サ込）

《前菜 豆皿5種》

葉山牛の一口照り焼きハンバーグ、春ごぼうのきんぴら、鴨ササミのたたき

菜花とシラスのレモンオイル和え、旬野菜の特製ドレッシングサラダ

《お椀》真タラと桜の葛まとい椀（神奈川県産 寒川桜）

《お造り》旬魚二種とイカ刺し わた添え

《おしのぎ》葉山牛の炙りそばがき寿司

《強肴》葉山牛ステーキ

《箸休め》レモンとミントのシャーベット

《揚げ物》季節の魚と野菜の天ぷら

《お食事》せいろ または かけそば

《甘味》杏仁豆腐の苺ソースかけ

※仕入れ状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます。

【葉山牛ディナーコース付き” 宿泊プラン

「HOTEL AO KAMAKURA」は、2026年3月12日に開業5周年を迎えます。

5周年を記念して、前菜に合わせた“スパークリングワインのプレゼント付き”宿泊プランをご用意しております。料理と酒のペアリングをぜひご体感ください。

スイートルームタタミ

《宿泊対象期間》2026年2月16日（月）～2026年4月15日（水）

《料金》■スタンダード 61,700円（税サ込）～

■タタミ 70,500円（税サ込）～

■スーペリア 70,800円（税サ込）～

■スイート 111,200円（税サ込）～

※金額はいずれも、1室2名様ご利用時の1室料金

【宿泊プランのご予約】https://x.gd/PgxdS

《開業5周年イベント》Instagram投稿キャンペーン

開業5周年イベントとして、Instagram投稿キャンペーンを、鎌倉と金沢のホテルで同時開催します。過去に撮影した画像でも応募は可能なので、ふるってご参加ください。

想い出フォトを投稿して宿泊券や食事券を当てよう！

【開催期間】2026年3月10日(火)～4月30日(木)

【応募方法】https://x.gd/ww5fQ

【賞品】

《HOTEL AO KAMAKURA（鎌倉）》

■オーシャンビュースイートルーム 宿泊券

■「鎌倉 松原庵 青」ディナーコース 招待券

■「Sunset Beer Garden」招待券

《HOTEL AO KANAZAWA（金沢）》

■朝ごはん付き お部屋お任せ 宿泊券

■「金沢 鮨 松の下」お好み8貫 招待券

《HOTEL AO KAMAKURA》外観【HOTEL AO KAMAKURA】

《開業日時》2021年3月12日 開業

《客室数》16室(25平米～72平米)

《住所》神奈川県鎌倉市腰越3-1-7

《電話番号》0467-55-5512 (24時間)

《アクセス》江ノ島電鉄「腰越駅」徒歩2分

《HP》 https://hotelao.jp/kamakura/

《HOTEL AO KANAZAWA》外観【HOTEL AO KANAZAWA】

《開業日時》2024年9月1日 開業

《客室数》15室(19平米～61平米)

《住所》石川県金沢市兼六元町1-1

《電話番号》076-223-4630 (24時間)

《アクセス》「兼六園下・金沢城」バス停 徒歩1分

《HP》 https://hotelao.jp/kanazawa/