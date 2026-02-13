【リソー教育グループ】「第41回 コナミオープン 水泳競技大会」に協賛

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）は、今年も「第41回 コナミオープン 水泳競技大会」に協賛いたします。本大会の趣旨である「大会を通じて日本水泳界の発展を応援するとともに、未来に羽ばたくジュニアスイマーたちをサポートする」という想いは、当社の教育理念である「勉強プラスワン」と親和性があることから、昨年に続き応援させていただくこととなりました。

■リソー教育グループの「勉強プラスワン」とは

私たちリソー教育グループは、高い学力をはぐくむとともに、勉強以外で何か好きなことを見つけ、個性を伸ばしていく「勉強プラスワン」という教育理念を掲げています。スポーツでも音楽でもアートでもいい、「何か」ひとつのことに夢中になって打ち込める経験は、努力すること、挫折を乗り越えること、思いやり、勇気、友情、応援してくれる方への感謝など、多くのことを教えてくれます。勉強以外になにか一つ好きなことを見つけ、夢中になって打ち込む中で、人間の幅を広げていってほしい、という願いを込めて活動を続けております。

■コナミオープンとは ～日本でも稀有な公認水泳競技大会～

コナミオープン 水泳競技大会は公益財団法人 日本水泳連盟の公認大会として、小学生から日本代表選手までが同じ舞台で競うことができる国内有数の水泳競技大会です。2日間にわたり日本を代表するトップスイマーが出場し、レベルの高い数多くの熱いレースが期待されます。

■大会概要

主催：コナミオープン 水泳競技大会実行委員会、公益財団法人 東京都水泳協会

日程：2026年2月14日(土)～15日(日)

会場：東京アクアティクスセンター（東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩約10分）

URL：https://www.konamiopen.jp/2026/

■「日本代表選手」に会える水泳競技大会

コナミオープンでは、2025年の世界水泳選手権に出場した日本代表選手を「招待選手」、世界ジュニア水泳選手権に出場した選手を「ネクストジェネレーション」枠での招待選手として大会に招待しています。

（※出場選手の詳細はこちら(https://www.konamiopen.jp/2026/swimmers/index.html)をご覧ください）

■「コナミスポーツ×伸芽会」の挑戦！ ～コナミスポーツ伸芽’Sアカデミーのご紹介～

コナミスポーツによるスポーツ指導と、伸芽会による中学受験対応型学童保育が一施設内で両立する新しい学童クラブ。それが「コナミスポーツ伸芽’Sアカデミー」です。

伸芽’Sクラブ学童は、中学受験のベース作りと情操教育に重きを置いていますが広い施設がなく運動の習い事ができないことがありました。一方のコナミスポーツも、共働き家庭が増えたことで平日に親御さんが習い事の送迎をすることが難しくなり、会員が土日に集中しているという課題がありました。そこで、双方がタッグを組んで、送迎不要の文武両道型の学童「コナミスポーツ伸芽’Sアカデミー」を開校いたしました。

・コナミスポーツ伸芽’Sアカデミー 品川校(https://www.shinga-s-club.jp/afterschool/school/konami_shinagawa/)

・コナミスポーツ伸芽’Sアカデミー西宮校(https://www.shinga-s-club.jp/afterschool/school/konami_nishinomiya/)

・コナミスポーツ伸芽’Sアカデミー武蔵小杉校(https://www.shinga-s-club.jp/afterschool/school/konami_nishinomiya/)

■会社概要

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp