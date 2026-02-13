三脚に取付けてブレを制御、長時間観測や高倍率双眼鏡で視界を安定させる必須アイテム「ZEISS 双眼鏡アダプター Tripod-to-Binocular Adapter - 1/4-20」
株式会社ケンコー・トキナー
株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、三脚に取付けてブレを制御し、長時間観測や高倍率双眼鏡で視界を安定させる必須アイテム「ZEISS 双眼鏡アダプター Tripod-to-Binocular Adapter - 1/4-20」の販売を、2026年2月20日より開始いたします。
メーカー希望小売価格（税別）は\19,000です。
ZEISS 双眼鏡アダプター Tripod-to-Binocular Adapter - 1/4-20
双眼鏡アダプターを使えば双眼鏡※を素早く簡単に三脚へ固定することができます。
アダプターの底部は4方向対応のアルカスイス互換のインターフェースを採用。
底面の三脚ネジ穴での接続も可能です。
※取り付け可能なZEISS双眼鏡
SFL シリーズ / Conquest HDX シリーズ / Conquest HD シリーズ / Terra ED 42
特長
取り付け可能なZEISS双眼鏡の機種であれば、三脚取付部に双眼鏡取付ネジを取り付けて使用することが可能。
双眼鏡取付ネジを双眼鏡に取付けることにより、三脚への取付け・取外しが簡単に可能となります。
アルカスイス互換の三脚にも取り付けが可能。
製品ページへ :
https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/accessory01/tripod_binoadapter_zeiss.html