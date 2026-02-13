【大阪エヴェッサ】2月15日(日)ホームゲームにて献血キャンペーンを実施

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサは、在阪スポーツチーム・団体が参加する『いのちのパスプロジェクト』に賛同しています。2月15日(日)のホームゲーム（京都ハンナリーズ戦）にて、本プロジェクトの取り組みとして献血活動を行います。

2月14(土)・15日(日)に共創開催する大阪ブルテオンも同プロジェクトに賛同し、競技の垣根を越えて「いのちのパス」をつなぎます。皆さまのご協力をお願いいたします。

本プロジェクトは、献血を“いのちをつなぐパス”に見立て、スポーツを通じて献血への理解を深める活動です。大阪エヴェッサは2016年より献血協力団体として継続的に取り組み、毎年所属選手を起用したポスターを制作しています。

本年は坂本聖芽選手をモデルに起用し、ホームゲーム会場にてポスター贈呈セレモニーを実施するとともに、献血バスを設置し来場者の皆さまへご協力を呼びかけます。

◎献血ポスター贈呈セレモニー

■日時：令和8年2月15日(日) 17:20頃

■会場：おおきにアリーナ舞洲

■場所：試合会場内（予定）

■内容：坂本選手より血液センターへポスター贈呈

※大阪エヴェッサの試合開催にあわせて実施予定です。

◎「アリーナ献血」の実施

■受付日時：令和8年2月15日(日) 10:00～12:30 ／ 13:30～16:00

■場所：おおきにアリーナ舞洲 東側入場口付近

当日400mL献血にご協力いただいた方に、オリジナルノベルティ１.２.を進呈いたします。

（基準：男性17歳以上、女性18歳以上ともに体重が50kg以上の方）

１.大阪ブルテオン 献血啓発ポスター

※枚数には限りがございます

※抽選で10名様にサイン入りポスターをプレゼント

２.大阪エヴェッサ 献血啓発クリアファイル（希望者にポスター）

※クリアファイルは先着50名様

◎「いのちのパスプロジェクト」とは

献血由来の血液が輸血を必要とする患者さんに届くまでの一連の流れを、スポーツ競技のボールなどをつなぐ行動に重ね合わせ、献血活動を認知いただく。

病気の治療や手術で輸血が必要な患者さんに「いのちのパス」を届けたい、献血の輪を広げることで「誰かのため」を考える人を増やしたい、そんな想いが込められた活動です。

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ヒューリック心斎橋ビル9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com