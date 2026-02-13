日本赤十字社がキッザニア甲子園に、期間限定「血液センター」パビリオンをオープン

日本赤十字社 血液事業本部

開催期間：2026年3月13日（金）～3月19日（木）

日本赤十字社（本社：東京都港区、社長：清家 篤）は、2026年3月13日（金）から3月19日（木）まで、KCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）が企画・運営を行うこどもの職業・社会体験施設「キッザニア甲子園」（兵庫県西宮市）にて、期間限定の「血液センター」パビリオンをオープンします。

「血液センター」キービジュアル

こども達は「血液センター」パビリオンで血液センタースタッフとして、血液型検査や届けられた血液から血液製剤が造られるまでの工程を担当します。献血の意味や血液製剤の役割について学んだ後、一つひとつの工程がどのように「いのち」につながっているのかを、血液製剤の製造工程を通じて、知ることができます。

体験のポイント

- 「血液」の成分や役割について知ることができる- 血液製剤を造る背景や、必要性について学ぶ- 「血液」がどこから届けられ、どのようにして運ばれるのかについて知る

少子高齢化の影響により、国内の10～30代の献血者数は直近10年で減少傾向にあり（※）、医療を支えていくための若年層の献血者を増やすことが喫緊の課題となっています。日本赤十字社とKCJ GROUPは、本パビリオンでの体験を通じて、次世代を担うこども達が「血液」や「献血」について正しく理解する機会を提供し、いのちを繋げていくことへの関心を持つきっかけになることを願っています。

※ 日本赤十字社「献血者数の推移」

＜参考資料＞

■期間限定パビリオン概要

パビリオン名： 血液センター

職業名 ： 血液センタースタッフ

定員 ： 6名／1回

所要時間 ： 約30分

お給料 ： 10キッゾ

成果物 ： スタッフ証

■日本赤十字社 について

世界191の国と地域に広がる赤十字・赤新月社のネットワークを生かして活動する組織として、紛争・災害・病気などで苦しむ人を救うためあらゆる支援をしています。

血液事業では、献血の重要性を国民の皆様にお伝えすることを目的として、献血を普及啓発するための様々な施策を実施しています。

https://www.jrc.or.jp/

https://www.jrc.or.jp/lp/think-kenketsu/

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/