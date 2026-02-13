マルカン酢が2月18日（水）～2月20日（金） に開催される「スーパーマーケット・トレードショー2026」 兵庫県ブースに出展

マルカン酢株式会社

食酢の製造・販売を手掛けるマルカン酢株式会社（本社：神戸市東灘区／代表取締役会長 兼 社長：笹田 隆、以下 当社）は、2026年2月18日（水）から2月20日（金）まで「幕張メッセ」で開催される国内最大級の食品関連産業の展示会「スーパーマーケット・トレードショー2026」の、兵庫県共同出展ブースに出展いたします。

■江戸時代から続く歴史と伝統を持つ老舗食酢メーカー「マルカン酢」

1649年創業、377年の伝統を守る当社は、「私たちが一番おいしいと思うお酢をお届けしたい」という想いのもと、原料選びから製法に至るまで徹底した品質管理を行い、食酢づくりに取り組んできました。家庭用から業務用まで幅広い商品ラインアップを展開し、長年にわたり料理人やご家庭の食卓に寄り添ってきました。

近年では、伝統を守りながらも時代のニーズに応える商品開発も力を入れ、サステナビリティにも対応した商品づくりを進め、次世代へと続く酢づくりを目指しています。

■販路拡大を目指し「スーパーマーケット・トレードショー2026」へ出展

当社は、幕張メッセで開催される本展示会の、兵庫県共同出展ブースに出展いたします。兵庫県ブースは、全国各地の地域産品が集まる「地方・地域産品ゾーン」（9～11ホール）に位置し、多くの来場者が訪れる注目エリアです。当社は、兵庫県に本社を構える老舗食酢メーカーとして、地域に根ざした発酵文化と長年培ってきた酢づくりの技術を商品と共に発信いたします。また、兵庫県の地域ブランド認証制度「五つ星ひょうご」に認定された商品も展開し、地域性と品質の高さをあわせて訴求してまいります。

【出展概要】

展示会名：第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026（SMTS2026）

会期 ：2026年2月18日（水）～2月20日（金）10:00～17:00 ※最終日のみ16:00まで

会場 ：幕張メッセ 9～11ホール（兵庫県共同出展ブース／地方・地域産品ゾーン）

出展内容：令和7年度「五つ星ひょうご」選定商品『丹波篠山純米酢 360ml』を中心とした自社製品の展示・紹介

URL ：https://www.smts.jp/(https://www.smts.jp/)

会場では、兵庫県丹波篠山市の特別栽培米を使用した『丹波篠山純米酢』をご紹介いたします。本商品は、地元農園と連携し、製造過程で発生する年間約700kgの酢粕を肥料として再利用する取り組みを実施。廃棄物焼却時に発生するCO2削減にも貢献しています。こうした取り組みが評価され、「サステナブル★セレクション2025」一つ星を受賞しました。原料には農薬や化学肥料を抑えて栽培された特別栽培米コシヒカリを使用し、丹波篠山の伏流水で仕込み、江戸時代から受け継ぐ伝統製法「静置発酵法」により、約1か月かけてじっくりと醸造。四段仕込みによる深い旨みとまろやかな味わいが特長です。

あわせて、2026年3月1日発売の新商品『リンゴ酢仕立ての白ぶどう シャルドネ』と『リンゴ酢仕立ての赤ぶどう カベルネソーヴィニヨン』も展開いたします。本シリーズは、“毎日飲みたくなるお酢”をコンセプトに開発されたビネガードリンクで、ワイン用ぶどう果汁を使用。甘味料・酸味料不使用のシンプルな配合で、果汁感のある味わいを楽しめる商品です。4倍希釈タイプで、コップ一杯（希釈時）あたり酢酸750mgを摂取できるなど、健康志向の高まりにも応える商品として販路拡大を図ります。また、一部商品については試飲を通じて実際の味わいをご体験いただけます。

本展示会では、小売・流通関係者との新たな商談機会の創出を図るとともに、業務用市場のさらなる拡大を目指します。現代の食生活に合わせた商品提案を通じて、販路拡大および取引強化につなげてまいります。

「スーパーマーケット・トレードショー2026」とは

「スーパーマーケット・トレードショー」は、スーパーマーケットをはじめとする食品流通業界に向けて最新情報を発信する国内最大級の商談展示会です。全国の小売業、卸売業、商社、中食・外食関係者など幅広いバイヤーが来場し、新たな取引機会の創出や販路開拓の場として開催されています。本展示会は今回で第60回を迎えます。

URL：https://www.smts.jp/

マルカン酢株式会社について

1649年創業、377年の伝統を守る当社は、「私たちが一番美味しいと思うお酢をお届けしたい」という強い思いで品質にこだわった製品づくりを続けています。私たちは、お酢の力と素材本来の美味しさお客様に届けるため、化学調味料不使用、抽出エキス不使用など、シンプルに原材料を配合した家庭用商品の開発に注力しています。377年の歴史を重ねながらも、ベンチャー精神でお酢や酢酸菌のもつ可能性を追求し、魅力を提案し続けています。

【会社概要】

■社名 ： マルカン酢株式会社

■本社所在地 ：神戸市東灘区向洋町西5丁目6番

■創業：1649年（慶安2年）

■代表：代表取締役会長 兼 社長 笹田 隆

代表取締役 勝木 慶二郎

代表取締役 笹田賢吾

■資本金： 3,000万円

■事業内容： 食酢の製造販売及び関連食材の販売

■URL：https://www.marukan.com/