【BANILA CO】バニラコから第四弾のクッションファンデーション「エッセンススキンデュークッション」登場！

「BANILA CO」は全国のロフト・PLAZA・@cosmeほかにて、新商品「エッセンススキンデュークッション」を販売開始します。




エッセンススキンデュークッション

【商品概要】


【商品特徴】



メッシュフィルター×クリームバーム仕様
厚塗感ゼロ！素肌感ファンデ

バニラコから登場する第4番目のクッションファンデーション。
バニラコ史上最も薄づきで、厚塗り感がないのに自然な肌色補正を叶え、薄づきなのに美しい素肌感を演出します。


軽やかな付け心地でありながら、くすみや色ムラをナチュラルにカバーし、素肌そのものがきれいに見えるような仕上がりを実現します。



【新技術：メッシュフィルター構造】


独自のメッシュフィルター構造を採用することで、クリームバームを常に均一な量で取ることが可能に。ムラなく肌に広がり、極薄なのに高い密着感を実現。






19　ソフトクリーム

血色感のある明るい肌へ




20.5　ラベンダーアイボリー

黄味を抑えて透明感のある肌へ※




21　ニュートラルアイボリー

色むらを補正し均一な肌トーンへ※




21.5　サンドアイボリー

赤みを抑えてきれいな肌へ※




※メイクアップ効果



【使用方法】



１.付属のパフでメッシュフィルターをローリングするように軽くなでます。

２.左側のパレットで量を調整し顔に塗布すれば、さらに繊細で均一な密着感を体感いただけます。

