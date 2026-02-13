【BANILA CO】バニラコから第四弾のクッションファンデーション「エッセンススキンデュークッション」登場！
モノック株式会社
「BANILA CO」は全国のロフト・PLAZA・@cosmeほかにて、新商品「エッセンススキンデュークッション」を販売開始します。
エッセンススキンデュークッション
【商品概要】
【商品特徴】
メッシュフィルター×クリームバーム仕様
厚塗感ゼロ！素肌感ファンデ
バニラコから登場する第4番目のクッションファンデーション。
バニラコ史上最も薄づきで、厚塗り感がないのに自然な肌色補正を叶え、薄づきなのに美しい素肌感を演出します。
軽やかな付け心地でありながら、くすみや色ムラをナチュラルにカバーし、素肌そのものがきれいに見えるような仕上がりを実現します。
【新技術：メッシュフィルター構造】
独自のメッシュフィルター構造を採用することで、クリームバームを常に均一な量で取ることが可能に。ムラなく肌に広がり、極薄なのに高い密着感を実現。
19 ソフトクリーム
血色感のある明るい肌へ
20.5 ラベンダーアイボリー
黄味を抑えて透明感のある肌へ※
21 ニュートラルアイボリー
色むらを補正し均一な肌トーンへ※
21.5 サンドアイボリー
赤みを抑えてきれいな肌へ※
※メイクアップ効果
【使用方法】
１.付属のパフでメッシュフィルターをローリングするように軽くなでます。
２.左側のパレットで量を調整し顔に塗布すれば、さらに繊細で均一な密着感を体感いただけます。
【SNS】
https://www.instagram.com/banilaco_japan/
https://twitter.com/Banilaco_Japan
【お問い合わせ】
