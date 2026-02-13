【BANILA CO】バニラコから第四弾のクッションファンデーション「エッセンススキンデュークッション」登場！

モノック株式会社

「BANILA CO」は全国のロフト・PLAZA・@cosmeほかにて、新商品「エッセンススキンデュークッション」を販売開始します。

エッセンススキンデュークッション

【商品概要】

【商品特徴】

メッシュフィルター×クリームバーム仕様厚塗感ゼロ！素肌感ファンデ

バニラコから登場する第4番目のクッションファンデーション。

バニラコ史上最も薄づきで、厚塗り感がないのに自然な肌色補正を叶え、薄づきなのに美しい素肌感を演出します。

軽やかな付け心地でありながら、くすみや色ムラをナチュラルにカバーし、素肌そのものがきれいに見えるような仕上がりを実現します。

【新技術：メッシュフィルター構造】

独自のメッシュフィルター構造を採用することで、クリームバームを常に均一な量で取ることが可能に。ムラなく肌に広がり、極薄なのに高い密着感を実現。

19 ソフトクリーム

血色感のある明るい肌へ

20.5 ラベンダーアイボリー

黄味を抑えて透明感のある肌へ※

21 ニュートラルアイボリー

色むらを補正し均一な肌トーンへ※

21.5 サンドアイボリー

赤みを抑えてきれいな肌へ※

※メイクアップ効果

【使用方法】

１.付属のパフでメッシュフィルターをローリングするように軽くなでます。２.左側のパレットで量を調整し顔に塗布すれば、さらに繊細で均一な密着感を体感いただけます。

