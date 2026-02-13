わんちゃんと1日遊べる「わたしのワンコマルシェ」2/15開催！無添加おやつ＆体験ワークショップも｜大阪・岸和田
イベント詳細はこちら :
https://whatawon.co.jp/0215watashinowankomarche/
わんちゃんと過ごす、特別な日曜日
「わたしのワンコマルシェ」は、愛犬と飼い主さんが一緒に楽しめる体験型マルシェイベントです。
会場には、
・無添加おやつ
・ハンドメイド雑貨
・ワンコ用アパレル
・首輪やリードなどのこだわりグッズ
・ほっと一息つける癒しブース
など、“ここでしか出会えない”アイテムや体験が集まります。
大切な家族と一緒に、のんびりとした時間をお過ごしください。
見て、選んで、体験できるコンテンツ
ワークショップや体験型ブースも予定しており、「買う」だけではなく「参加できる」マルシェとしてお楽しみいただけます。
写真を撮りたくなる空間演出も魅力のひとつ。
愛犬との思い出をそのまま形に残せます。
【出店者紹介｜当日出会える注目ショップ】
@bleueblanche_holistic_care 東洋医学とカイロプラクティックを融合させた178式整体です。
@toypoy_workshop わんちゃんのオリジナルイラストのマグネット＆ステッカー
@ka.emb うちの子刺繍オーダー、わんこ刺繍グッズ販売、その他刺繍グッズ雑貨販売
@withpet_dogwearshop 韓国よりセレクトしたドッグウェアをお取り扱いしています。
@mili.u.dog mili u Select，韓国、ハンドメイドスタイetc.. 可愛い商品揃えております
@koji.okumura_ 海鮮ジャーキーを販売！
※このほかにも魅力的なショップが多数出店予定。
愛犬と一緒に、新しい出会いを見つけにぜひお越しください。
愛犬と参加できる【ワンコゲーム大会】開催！
わたしのワンコマルシェ内で、
愛犬と一緒に楽しめる参加型イベント「ワンコゲーム大会」を開催します。
参加無料・1ゲーム約15分。
小型犬／中・大型犬で時間を分けて実施します。
■ 開催スケジュール
【1部】
13:00ー13:15（小型犬）
13:20ー13:35（中・大型犬）
【2部】
15:00ー15:15（小型犬）
15:20ー15:35（中・大型犬）
所要時間：各回15分
会場：Floor Disco Ball
参加費：無料
イベント概要
わたしのワンコマルシェ
開催日時：2026年2月15日（日）10:00～17:00
開催場所：WHATAWON
入場料：無料
週末はぜひ、わんちゃんと一緒にWHATAWONへお越しください。
WHATAWON（ワタワン）について
WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。
日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』
南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。
■施設概要
所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1
敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分
関連URL
WHATAWON（ワタワン）HP
https://www.whatawon.co.jp/
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/