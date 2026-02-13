Webデザインの祭典「Studio Design Award 2025」の受賞サイトが決定

写真拡大 (全11枚)

Studio株式会社


Unleash Creativity.（創造性を、解き放つ。）をミッションに掲げ、AI搭載のノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio（スタジオ）」を運営するStudio株式会社は、Studioを利用して2025年に公開されたWebサイトの中から優れたサイトを讃えるWebデザインの祭典「Studio Design Award 2025」（以下、SDA 2025）の授賞式を2月13日（金）に開催し、受賞サイトを発表しました。



「Studio Design Award 2025」の受賞サイト


SDA 2025へエントリーをいただいた300を越えるサイトの中から、8つの受賞サイトを発表しました。各賞の受賞サイト一覧は、以下となります。


Grand Prix

2025年を代表するStudioサイトに贈られる、本アワードのグランプリ




佐久間宣行事務所オフィシャルサイト
https://nob-sakuma.com/
栃尾 行美 （株式会社グッドパッチ）


Creative Direction / UI Design：栃尾 行美


UX Direction：ラランド・ニシダ


Design Assistant：河内 愛美


KeyVisual Animation：窪田 正城（感情とロジック）


制作協力：藤井 陽介、梅下大輔、小幡 菜摘、井上 悠斗、町田拓哉（テレビ東京）、三宅優樹（テレビ東京）、原口真鈴（テレビ東京）、北村朋菜（テレビ東京コミュニケーションズ）




Silver Award


株式会社ライデン


https://www.ryden.co.jp/


松野 寛太 （株式会社ライデン）


Producer / Copywriter：井上雄一郎（RYDEN）


Art Director / Designer：岡野真也（PIKABIA Inc.）


Designer：松野寛太（RYDEN）


Frontend Developer：三井ソウ


Photographer： 中田 昌志Hair & Make：上地 可紗




Bronze Award


CRAYON SHINCHAN JAPAN CRAFTS


https://crayonshinchan-japancrafts.jp/


工藤 駿


アートディレクション、デザイン: 工藤駿


実装 : 高橋章




アウトカム賞

プロジェクトの成果に多大な貢献をしたサイトに授与される賞




東急株式会社 新卒採用サイト


https://www.tokyu-recruit.jp/


太田 義孝 （FunTech株式会社）


Client / 東急株式会社様


Creative Direction / Planning / Art Direction / Photo Direction : OHTA


Motion Design : HORINO


Development : TANAKA Yuki




オーディエンス賞

投票期間内に、X上で投稿へのインプレッションを一番多く獲得したサイトに授与される賞




佐久間宣行事務所オフィシャルサイト
https://nob-sakuma.com/
栃尾 行美 （株式会社グッドパッチ）


Creative Direction / UI Design：栃尾 行美


UX Direction：ラランド・ニシダ


Design Assistant：河内 愛美


KeyVisual Animation：窪田 正城（感情とロジック）


制作協力：藤井 陽介、梅下大輔、小幡 菜摘、井上 悠斗、町田拓哉（テレビ東京）、三宅優樹（テレビ東京）、原口真鈴（テレビ東京）、北村朋菜（テレビ東京コミュニケーションズ）




iDID賞

iDIDがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞




旅と仕事と｜日本の建築を巡る旅


https://www.itplus.co.jp/tabito-shigototo/


溝口 耕太 （株式会社アイティプラス）


企画：野口 和央/溝口 耕太


アートディレクション：溝口 耕太


デザイン・実装：溝口 耕太




Monotype賞

Monotypeがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞




勅使川原真衣 公式Webサイト


https://maigawara.com/


山本 洋平 （Eat, Play, Sleep inc.）


クリエイティブディレクション：堤大樹（Eat, Play, Sleep inc.）


制作アシスタント：青木穂（Eat, Play, Sleep inc.）


制作サポート：山本洋平（Eat, Play, Sleep inc.）


Webデザイン・実装：岡本昌太（TARROWS）


メインビジュアルアニメーション：Peter Chang




日本デザインセンター賞

日本デザインセンターがノミネートの中から選出したサイトに授与される協賛企業賞




実家のこと。｜親が元気なうちに考える実家とこれから


https://jikkanokoto.com/


橋口 明子 （ワヴデザイン株式会社）


Creative Director: Tatsuhiko Matsumoto


Web Director: Akiko Hashiguchi


Art Director: Katsuyo Kawamori


Designer: Ryo Tsuru, Sana Kawazoe


Developer:Takuya Matsumoto





Experts of the Year

2025年に最も目覚ましい活躍を見せたStudio Expertsに授与される賞




FunTech株式会社


https://www.funtech.inc/ja


Studio Experts - FunTech株式会社(https://studio.design/ja/experts/experts/funtech)



Template Designer of the Year

また、今回から特別賞として新設された、2025年に最も目覚ましい活躍を見せた StudioのTemplate Designer に授与される「Template Designer of the Year」には、株式会社アイティプラスが選ばれました。




株式会社アイティプラス


https://www.itplus.co.jp/


Studio Store - 株式会社アイティプラス(https://studio.design/ja/store/designers/itplus)




各受賞サイトの講評コメントやプロジェクト概要など、詳細は公式サイトをご確認ください。



公式サイトを見る :
https://designaward2025.studio.design/




Webデザインの祭典「Studio Design Award」概要


Studio Design Awardは、Studioで制作されたWebサイトを讃えるWebデザインの祭典です。2020年に第1回を開催し、今回で6回目となります。前回は377サイトにエントリーいただき、ノーコードでのWeb制作の可能性を拡げるWebサイトが出揃いました。今回も、魅力的なWebサイトとの新たな出会いや、Studioを利用するすべてのクリエイターの目標となるようなWebサイトを讃えることを目的として開催します。



Studioについて

「Studio（スタジオ）」（https://studio.design/ja）は、表現力・直感性の高い日本生まれのAI搭載ノーコードWeb制作プラットフォームです。


スクラッチ開発と遜色ないWebサイトのデザイン、構築、ホスティングがワンストップで完結いたします。 官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。


2026年2月時点で公開サイト数は29万サイト、ユーザー数は83万人を突破しています。



【会社概要】


代表者　　　　代表取締役CEO 石井 穣


所在地　　　　〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 一丁目24番1号 パンゲアソラリアムYUKEN


設立　　　　　2016年4月19日


資本金　　　　100百万円（資本準備金を除く）


従業員数　　　41名（2024年3月時点／役員及び正社員）


企業サイト　　https://studio.inc