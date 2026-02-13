¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¡Ë¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¡2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»È¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¤ÏËÜÆü2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÂè£³»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¹â¤Ï6,141É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.9¡ó¸º¡Ë¡¢
Çä¾åÁíÍø±×¤Ï1,685É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.9¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢¿Í·ïÈñµÚ¤ÓÈÎÇäÂ¥¿ÊÈñ¡¢
¹¹ðÀëÅÁÈñÅù¤ÎÈÎ´ÉÈñ¤¬Áý²Ã¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.1¡óÁý¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê
89É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ57.1¡ó¸º¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð¾ïÍø±×¤Ï¡¢67É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ67.3¡ó¸º¡Ë¡¢
¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë»ÍÈ¾´ü½ãÍø±×¤Ï27É´Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ 70.2¡ó¸º¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢
Çä¾å¹â±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï1.5¡ó¡¢ROE¡Ê¼«¸Ê»ñËÜ»ÍÈ¾´ü½ãÍø±×Î¨¡Ë¤Ï1.4¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´Íó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2026Ç¯£³·î´üÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2763337/00.pdf
¢£2026Ç¯3·î´ü Âè3»ÍÈ¾´ü·è»»Ã»¿®[ÆüËÜ´ð½à]¡ÊÏ¢·ë¡Ë
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2763338/00.pdf
¢£2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2763368/00.pdf
¢£2026Ç¯2·î13Æü(¶â) ·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7057/tdnet/2763367/00.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷´ÉÍýËÜÉôÄ¹ Æ£ ¹¬Ê¿¡ÊTEL 03-6897-6311¡Ë
