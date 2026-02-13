¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²»À¼ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖSpoon¡×¡¢¥é¥¸¥ªÂçºå¤Ë¤Æ¿·ÈÖÁÈ¡ÖSpoon Flagship Program¡×¤ò3·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
µÇ°¤¹¤Ù¤½éÂå¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ Sora ¤¬·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒSpoonlabs Japan¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë²»À¼ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖSpoon¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç³èÌö¤¹¤ëDJ¡ÊÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¡ÖSpoon Flagship Program¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÈÖÁÈ¡Ë¡×¤ò¥é¥¸¥ªÂçºå¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£3·î¤ÎÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØStudio Sora¡Ù¤Ç¡¢½é²ó¤Ï2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËè½µ·îÍËÆü22:00¡Á22:30¤ÎÏÈ¤ÇÁ´4²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢Spoon¤òÂåÉ½¤¹¤ëDJ¤¬Ëè·î¸òÂå¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë·îÂØ¤ï¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢²»À¼ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÃÏ¾åÇÈ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆ¤Ç¤¢¤ë3·î¤ÎÃ´Åö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎSora¤µ¤ó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Î´¶À¤È¤½¤Î²»³Ú¤ÇÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëSora¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖSpoon¡×Æâ¤Ç¤â¹â¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄDJ¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ä²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢ÁÏºî¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
3·î¤ÎÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØStudio Sora¡Ù¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇSora¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¾·¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë³Ú¶Ê¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÁÏºî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦³ëÆ£¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤ò¶¦Í¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤è¤ê¿¼¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡ÖSpoon Flagship Program¡×¤Ç¤Ï¡¢Spoon¤òÂåÉ½¤¹¤ëDJ¤¿¤Á¤¬¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÈÖÁÈ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£ ËÜÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆSpoon¤Ï¡¢DJ¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³°¤Ø¤È¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3·î¤ÎÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡¦ÈÖÁÈÌ¾¡§Studio Sora
¡¦½é²óÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍËÆü 22:00¡Á22:30¡ÊÁ´4²ó¡Ë
¡¦¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Sora
¡¦ÊüÁ÷¶É¡§OBC¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÊAM1314kHz¡¢FM91.9MHz¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾Ä°¼èÊýË¡¡§PC/¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Öradiko¡× ¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤Þ¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½
¢£Spoon¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·´¶³Ð²»À¼ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖSpoon¡×¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×3,000Ëü¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó1Âæ¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢´é½Ð¤·¤ò¤»¤º¤ËÀ¼¤À¤±¤ÇÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¡ØLIVE¡Ù¡¢Ï¿²»¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÄ°¤±¤ë¡ØCAST¡Ù¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¨ÃÌ¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¡¢ËÜ³Ê¥é¥¸¥ª¡¢À¼·à¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ASMR¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¡¢¥¹¥×¥Ê¡¼¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¡ËÆ±»Î¤¬¡ÖÀ¼¡×¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡§https://www.spooncast.net/jp
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/Spoon__Japan
¢£Spoonlabs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÆüËÜËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§
100-0005 ÅìµþÅÔ ÀéÂåÅÄ¶è ´Ý¤ÎÆâ 1-6-5 ´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë 9F
¡¦´Ú¹ñËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§
06232 ¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»Ô ¹¾Æî¶è ±Ø»°Æ¶ 825-22 13F
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÖÃ ³ÒºË
³ô¼°²ñ¼ÒSpoonlabs Japan¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë²»À¼ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖSpoon¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç³èÌö¤¹¤ëDJ¡ÊÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¡ÖSpoon Flagship Program¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÈÖÁÈ¡Ë¡×¤ò¥é¥¸¥ªÂçºå¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£3·î¤ÎÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØStudio Sora¡Ù¤Ç¡¢½é²ó¤Ï2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËè½µ·îÍËÆü22:00¡Á22:30¤ÎÏÈ¤ÇÁ´4²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢Spoon¤òÂåÉ½¤¹¤ëDJ¤¬Ëè·î¸òÂå¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë·îÂØ¤ï¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢²»À¼ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÃÏ¾åÇÈ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆ¤Ç¤¢¤ë3·î¤ÎÃ´Åö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎSora¤µ¤ó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Î´¶À¤È¤½¤Î²»³Ú¤ÇÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëSora¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖSpoon¡×Æâ¤Ç¤â¹â¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄDJ¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ä²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢ÁÏºî¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
3·î¤ÎÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØStudio Sora¡Ù¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇSora¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¾·¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ä³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë³Ú¶Ê¾Ò²ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÁÏºî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦³ëÆ£¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤ò¶¦Í¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤è¤ê¿¼¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡ÖSpoon Flagship Program¡×¤Ç¤Ï¡¢Spoon¤òÂåÉ½¤¹¤ëDJ¤¿¤Á¤¬¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÈÖÁÈ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£ ËÜÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤ÆSpoon¤Ï¡¢DJ¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³°¤Ø¤È¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3·î¤ÎÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡¦ÈÖÁÈÌ¾¡§Studio Sora
¡¦½é²óÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍËÆü 22:00¡Á22:30¡ÊÁ´4²ó¡Ë
¡¦¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Sora
¡¦ÊüÁ÷¶É¡§OBC¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÊAM1314kHz¡¢FM91.9MHz¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾Ä°¼èÊýË¡¡§PC/¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Öradiko¡× ¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤Þ¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½
¢£Spoon¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·´¶³Ð²»À¼ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖSpoon¡×¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×3,000Ëü¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó1Âæ¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢´é½Ð¤·¤ò¤»¤º¤ËÀ¼¤À¤±¤ÇÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¡ØLIVE¡Ù¡¢Ï¿²»¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÄ°¤±¤ë¡ØCAST¡Ù¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¨ÃÌ¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¡¢ËÜ³Ê¥é¥¸¥ª¡¢À¼·à¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ASMR¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¡¢¥¹¥×¥Ê¡¼¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¡ËÆ±»Î¤¬¡ÖÀ¼¡×¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡§https://www.spooncast.net/jp
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/Spoon__Japan
¢£Spoonlabs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÆüËÜËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§
100-0005 ÅìµþÅÔ ÀéÂåÅÄ¶è ´Ý¤ÎÆâ 1-6-5 ´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë 9F
¡¦´Ú¹ñËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§
06232 ¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»Ô ¹¾Æî¶è ±Ø»°Æ¶ 825-22 13F
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÖÃ ³ÒºË