【鎌倉女子大学】2025年 「幼稚園教諭就職者数ランキング」で全国第1位にランクイン
鎌倉女子大学（神奈川県鎌倉市 学長：福井一光）が、株式会社大学通信の2025年 大学就職実績「幼稚園教諭就職者数ランキング」で全国第1位にランクインしました。本学では児童学部から長年にわたり数多くの幼稚園教諭を輩出しております。「保育士就職者数ランキング」でも全国第8位にランクインしており、子どもたちの成長をこころと身体の両面から支える専門家の養成において、優れた実績を誇っています。
日本で初めて開設された本学の児童学部は、総合的な児童学の知見を深める「児童学科」と、心理学的側面から子どものこころと行動を理解する「子ども心理学科」で構成されています。
幼稚園教諭や保育士をめざす学生を対象に、教職センターをはじめ、学部・学科の教職指導担当教員、教務部免許・資格指導課及び就職センターが連携し、専門的なアドバイスが受けられる環境を整えています。
伝統ある養成機関として、今後も今日の教育課題など、時代や社会が求めるニーズに対応できる、実践力の高い「子どもの専門家」を育成してまいります。
■大学通信ONLINEリンク
「2025年幼稚園教諭就職者数ランキング」
https://univ-online.com/article/ranking/36042/
「2025年保育士就職者数ランキング」
https://univ-online.com/rank1/y2025/teachers/r1910053/
■本学の教職・保育士養成に関する就職支援体制について
https://www.kamakura-u.ac.jp/employment/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
鎌倉女子大学 入試・広報センター
TEL： 0467-44-2117
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/