【明星大学】「まちを面白くするリノベーション」をテーマに、東京・多摩から地域の未来を描く ー デザインセッション多摩2025を開催
明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）デザイン学部は、地域連携事業「デザインセッション多摩（DeST／デスト）2025」を、2026年3月7日（土）に明星大学日野キャンパスにて開催します。今年で9回目を迎える本イベントでは、「まちを面白くするリノベーション」をテーマに、建築家、デザイナー、経営者、商店主、学生など、多摩地域で活動する多様な人々が集い、地域の可能性について語り合い、具体的なアイデアを生み出します。
■実施背景 ―「デザインセッション多摩（DeST）」とは
多摩地域には30を超える市町村が広がり、約420万人が暮らしています。豊かな自然、歴史、文化が重なり合う一方で、空き家・空き店舗の増加や地域拠点の再生など、まちづくりに関わる課題も顕在化しています。
明星大学デザイン学部では、こうした地域課題に対し、建築やプロダクト、グラフィック、サービスなど、デザインの視点から新たな価値を生み出す教育・研究・実践を重ねてきました。「デザインセッション多摩」は、その取り組みを地域にひらき、実践者同士が出会い、学び合い、次のアクションへとつなげていく場として毎年開催しています。
■2025年度テーマ：まちを面白くするリノベーション
「自分たちのくらすまちに、どんな『場』があると面白くなるのか」をテーマに、歴史や地理、風景を手がかりにエリアの特性を見つめ、建物や環境を更新することで新たな価値創出を考えます。多様な立場の人が交流しながら議論を深め、アイデアにとどまらない具体的な企画提案を目指します。
■イベント概要
・日時：2026年3月7日（土）10:00〜19:00
・会場：明星大学 日野キャンパス 32号館
（〒191-8506 東京都日野市程久保2-1-1）
▶︎特設サイト：https://meide.jp/dest2025/
・参加費：無料
・参加定員：第1部 トークセッション：200名／第2部 ワークセッション：100名
・申込方法：DeST2025特設サイトより申込（先着順）
・主催：明星大学デザイン学部
＜イベントに関する問い合わせ先＞
明星大学デザイン学部事務センター
TEL：042-591-5230
MAIL：koukai@design.meisei-u.ac.jp
※報道機関の皆様におかれましては文末の問い合わせ先に問い合わせください
※登壇者一覧などの補足情報は添付チラシをご参照ください
■イベント詳細
第1部｜トークセッション：「東京郊外のリノベーション」
時間：10:00〜12:30
会場：32号館108教室
多摩地域や東京郊外で実践を重ねる建築家・まちづくりの実践者4名が登壇し、エリアマネジメント、古民家再生、公共空間活用など、多様な視点から「リノベーション」の可能性を語り合います。ディスカッションでは、参加者も交えながら、郊外ならではの価値やこれからのまちのあり方を考えます。
第2部｜ワークセッション：「まちを面白くするリノベーション」
時間：13:30〜19:00
会場：32号館203・204・205教室
奥多摩町、日野市、町田市、小平市、国分寺市、国立市、調布市、三鷹市、武蔵野市の9エリアをテーマに、地域で活動する実践者がリーダーとなってセッションを展開。異なる立場・世代の参加者がチームを組み、発想・企画・表現を重ねながら、具体的なリノベーション企画を提案します。最後にはプレゼンテーションと講評、交流会を行います。
写真は全てデザインセッション多摩2024の様子
▼本件に関する問い合わせ先
明星学苑経営企画ユニット広報チーム
手塚龍之
住所：東京都日野市程久保2-1-1
TEL：042-591-5670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
