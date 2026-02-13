【池袋店 ストレッチ専門店】ホームページリニューアルのお知らせ ～ホットストレッチ 池袋店～
この度、ホットストレッチ池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）のホームページがリニューアル！
今回のリニューアルはどのようなスタッフが施術するのか不安。
というお客様からのお声をいただき、店舗スタッフをホームページで紹介させていただく方向で修正いたしました。
これによりスタッフの顔が見えるため、安心してストレッチを受けていただけるかと思います！
是非ホットストレッチ新宿店をご利用ください。
店舗の最新情報は「 ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）」のHPにてご確認いただけます。
【会社概要】ホットストレッチ株式会社（https://hotstretch.jp/）
本社：東京都新宿区住吉町6-5 岡本ビル5F
代表取締役社長の中野 琴佳は『Unite（https://unite7.jp/）』を通じて、
媚びない、迷わない、凛とした“女前な”生き方を発信中。
目指すのは「女性が尊重される社会」の実現です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341565/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341565/images/bodyimage2】
店 舗 名：ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
住所：東京都豊島区東池袋１丁目３－６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
