呼吸保護具市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月09に「呼吸保護具市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。呼吸保護具に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
呼吸保護具市場の概要
呼吸保護具 市場に関する当社の調査レポートによると、呼吸保護具 市場規模は 2035 年に約 163 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 呼吸保護具 市場規模は約 97 億米ドルとなっています。呼吸保護具 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、呼吸保護具市場の成長は、世界中で都市部の大気汚染が悪化していることが原因です。State of Global Air 2025レポートによると、2023年には大気汚染が原因で約7.9百万人が死亡し、世界人口の約36%がPM2.5の汚染にさらされています。こうした状況を受けて健康リスクへの意識が高まり、産業労働者、都市部の消費者、そして脆弱な人々など、幅広い層でRPEの導入が進んでいます。
呼吸保護具に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/respiratory-protective-equipment-market/104706
呼吸保護具に関する市場調査によると、特にアジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカといった新興市場における急速な産業拡大により、市場シェアは拡大すると予測されています。これに加え、世界中で呼吸器系の健康リスクに対する意識が高まっていることも、予測期間中の市場成長を後押ししています。
しかし、原材料不足や物流の混乱によるサプライチェーンの脆弱性が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。サプライチェーンの脆弱性は、生産の遅延や価格変動を引き起こし、市場全体の成長に影響を与える可能性があります。
呼吸保護具市場セグメンテーションの傾向分析
呼吸保護具 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、呼吸保護具 の市場調査は、製品タイプ別、エンドユーザー産業別、技術別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
呼吸保護具市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-104706
呼吸保護具市場はエンドユーザー産業別に基づいて、医療、産業と製造業、建設、石油とガス、鉱業に分割されています。これらのうち、医療分野は2035年末までに31%という圧倒的なシェアを占めると予測されています。この成長は、患者数の多さ、そして病院、診療所、研究所、介護施設、長期療養施設などにおける感染予防と管理のニーズの高まりによるものです。さらに、この分野では呼吸用保護具の需要が高く、病院や公衆衛生機関は将来の感染症流行に備え、N95マスクやそれに相当するマスクを含む呼吸器の戦略的備蓄を維持しています。
呼吸保護具の地域市場の見通し
呼吸保護具市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5%という最速の成長率を記録し、市場シェアも38%と最大となる見込みます。これは、中国、インド、日本、韓国における大規模製造業、石油化学産業、鉱業および関連産業の発展、そして労働者の健康と安全に対する意識の高まりが要因となっています。さらに、大気汚染への懸念の高まりや、より効果的な呼吸保護具の開発への投資増加も市場成長を後押ししています。
