日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場は、2035年までに48億2,570万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.8％で拡大すると予測される。
Survey Reports LLCは、2026年2月に、日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、生産工程別（圧力ダイカスト、真空ダイカスト、その他の生産工程）、用途別（ボディアセンブリ、エンジン部品、トランスミッション部品、その他の用途）に市場を分類し、2025年から2035年までの市場分析、動向、機会、および予測を提示するものであり、日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場に関する将来予測評価を提供するものである。また、本レポートは、日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場における成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場の概要
日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場は、先進的な自動車製造分野および精密工学への強い注力を背景として、安定した成長を遂げている。亜鉛ダイカストは、ドアハンドル、ブラケット、ハウジング、トランスミッション部品など、複雑で軽量かつ高強度な自動車部品の製造に広く用いられている。この材料は優れた寸法精度、耐食性、およびコスト効率を有し、大量生産に適している。燃費効率の高い車両や電気自動車（EV）に対する需要の増加は、軽量部品の採用を促進し、市場拡大をさらに後押ししている。鋳造プロセスおよび自動化における技術革新に加え、日本の強力な自動車輸出産業が、亜鉛ダイカスト市場の成長見通しを引き続き強化している。
Surveyreportsの専門家は日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場に関する調査を分析し、2025年における市場規模が28億8,530万米ドルであったことを明らかにした。さらに、日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場は、2035年末までに48億2,570万米ドルに達する収益規模を見込んでいる。日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
Surveyreportsのアナリストによる日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場に関する定性的分析によれば、軽量かつ燃費効率の高い車両に対する需要の高まり、製造および精密鋳造技術の進展、軽量自動車部品への需要増加、ならびに先進的な製造技術を背景として、市場規模は拡大すると見込まれている。日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場における主要企業には、Ryobi Die Casting、Ahresty Corporation、Mino Industry Co., Ltd.、Hitachi Metals, Ltd.、Ashok Minda Group、Pace Industries、Dynacast、Brillcast Manufacturing LLC、Sandhar Technologies Ltd.が含まれる。
目次
● 日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：生産工程別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の自動車部品向け亜鉛ダイカスト市場のセグメンテーション
● 生産工程別：
○ 圧力ダイカスト、真空ダイカスト、その他の生産工程
● 用途別：
○ ボディアセンブリ、エンジン部品、トランスミッション部品、その他の用途
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
