日本のスマートロック市場は、2035年までに8億6,270万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.9％で成長すると予測される。
Survey Reports LLCは、2026年2月に、日本のスマートロック市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、ロックタイプ別（デッドボルト、レバーハンドル、南京錠、その他）、通信プロトコル別（Bluetooth、Wi-Fi、その他）、エンドユーザー別（商業、住宅、機関・政府、産業）に市場を分類し、2025年から2035年までの市場分析、動向、機会、および予測を提示するものであり、日本のスマートロック市場に関する将来予測評価を提供するものである。また、本レポートは、日本のスマートロック市場における成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本のスマートロック市場の概要
日本のスマートロック市場は、高度な住宅セキュリティおよびスマートホーム統合への需要の高まりに支えられ、着実な成長を遂げている。スマートロックは、スマートフォン、PINコード、生体認証、またはRFIDカードによるキーレスエントリーを可能にし、住宅および商業利用者にとって利便性と安全性を向上させるものである。都市化の進展、IoT対応デバイスの普及拡大、ならびにスマート住宅プロジェクトの拡大が市場成長に寄与している。さらに、日本の高齢化社会は、遠隔アクセス制御および監視ソリューションへの需要を後押ししている。AIベースの認証技術やクラウド接続などの技術革新は、製品の魅力を一層強化している。加えて、侵入盗難防止およびデジタルセキュリティに対する意識の高まりが、従来の機械式錠からスマートロックシステムへの移行を国内全体で加速させている。
Surveyreportsの専門家は日本のスマートロック市場に関する調査を分析し、2025年における日本のスマートロック市場規模が4億5,250万米ドルであったことを明らかにした。さらに、日本のスマートロック市場は2035年末までに8億6,270万米ドルに達する収益規模を見込んでいる。日本のスマートロック市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
Surveyreportsのアナリストによる日本のスマートロック市場に関する定性的分析によれば、住宅および資産保護への関心の高まり、スマートホームおよびIoTとの接続拡大、スマートホームの急速な普及、ならびにセキュリティ意識と利便性の向上を背景として、日本のスマートロック市場規模は拡大すると見込まれている。日本のスマートロック市場における主要企業には、Orio Inc.、MIWA Lock Co., Ltd.、MIWA Lock、Enaspiration Co. Ltd.、Keiden Co., Ltd.、Assa Abloy Inc.が含まれる。
目次
● 日本のスマートロック市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のスマートロック市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：ロックタイプ別、通信プロトコル別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038336
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341671/images/bodyimage1】
