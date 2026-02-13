日本のヒートポンプ市場レポート：2035年までに87億米ドルに達すると予測される。
Survey Reports LLCは、2026年2月に、日本のヒートポンプ市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、定格容量別（10kW以下、10～20kW、20～30kW、30kW超）、製品タイプ別（空気熱源ヒートポンプ、地中熱ヒートポンプ、水熱源ヒートポンプ、排気熱ヒートポンプ、その他）、最終用途分野別（住宅、商業、ホスピタリティ、小売、教育、食品・飲料、紙・パルプ、化学・石油化学、その他）に市場を分類し、2025年から2035年までの市場分析、動向、機会、および予測を提示するものであり、日本のヒートポンプ市場に関する将来予測評価を提供するものである。また、本レポートは、日本のヒートポンプ市場における成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本のヒートポンプ市場の概要
日本のヒートポンプ市場は、エネルギー効率、カーボンニュートラル、ならびに持続可能な暖房・冷房ソリューションへの強い関心を背景として、着実な成長を遂げている。ヒートポンプは、住宅、商業、産業分野において、空間暖房、冷房、給湯用途で広く利用されている。2050年までにカーボンニュートラルを達成するという日本の取り組みは、空気熱源および地中熱ヒートポンプ技術の導入を加速させている。政府の補助金制度、厳格なエネルギー効率基準、ならびに電気式暖房システムの普及拡大が市場の成長を後押ししている。さらに、技術革新、小型化された製品設計、スマートホームシステムとの統合が需要を一層高めている。加えて、従来の化石燃料ベースのシステムからの置き換えが進んでおり、日本のヒートポンプ産業の長期的な成長見通しを強固なものとしている。
Surveyreportsの専門家は日本のヒートポンプ市場に関する調査を分析し、2025年における日本のヒートポンプ市場規模が42億米ドルであったことを明らかにした。さらに、日本のヒートポンプ市場は、2035年末までに87億米ドルに達する収益規模を見込んでいる。日本のヒートポンプ市場は、2025年から2035年の予測期間において、約8.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
Surveyreportsのアナリストによる日本のヒートポンプ市場に関する定性的分析によれば、エネルギー効率および持続可能性への関心の高まり、ヒートポンプシステム技術の進展、政府の政策およびエネルギー効率目標、ならびに持続可能なHVACソリューションへの需要増加を背景として、日本のヒートポンプ市場規模は拡大すると見込まれている。日本のヒートポンプ市場における主要企業には、Carrier Corporation、Daikin Industries Ltd、Robert Bosch GmbH、Lennox International Inc、Johnson Controls, Inc.、Midea Group、Hitachi Ltd、Ingersoll Rand Inc、Rheem Manufacturingが含まれる。
目次
● 日本のヒートポンプ市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本のヒートポンプ市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：定格容量別、製品タイプ別、最終用途分野別
