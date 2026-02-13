VPJ、印刷・出版ビジネスの総合イベント「page2026」に出展 - 会期中は導入ユーザー3社が日替わり登壇 / ユーザープレゼンを実施 -
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三村 博明、以下VPJ）は、2026年2月18日（水）～20日（金）にサンシャインシティ（東京・池袋）で開催される、印刷・出版ビジネスの総合イベント「page2026」に出展します。
VPJブースでは「印刷・出版ビジネスを変革するDX」をテーマに、VPJが開発・提供するデジタルアセット管理（DAM）／商品情報管理（PIM）統合ソリューション「CIERTO」を中核として、社内外をつなぐオンライン制作ワークフローによる生産性向上、さらに顧客向けサービス化による収益拡大を支援するDXソリューションを紹介します。加えて、大容量アーカイブの長期保管や制作業務における最先端AI活用など、現場課題に直結するテーマを幅広く提案します。
■導入企業が語る「CIERTO活用事例」ユーザープレゼンテーション（会期中開催）
会期中は、CIERTOを実際に導入・活用している印刷会社および出版社によるユーザープレゼンテーションを実施します。登壇企業は日替わりで、各日3回（13:30／14:30／15:30）の開催です。各回20分～30分のセッションで、導入背景から運用定着の工夫、制作現場の効率化、顧客提案・サービス化につながったポイントまで、導入企業の“リアルな声”を直接聞ける貴重な機会となります。
■page2026 ユーザープレゼンテーションスケジュール（CIERTO活用事例紹介）
DAY1：2/18（水）
株式会社アイワット 様
「統合デジタル資産管理の実現による課題解決と新たなビジネスの創出」
【時間】13:30／14:30／15:30
DAY2：2/19（木）
株式会社研文社 様
「多媒体制作における業務効率化と、複数顧客に向けた顧客視点でのサービス提案」
【時間】13:30／14:30／15:30
DAY3：2/20（金）
株式会社NHK出版 様
「月刊30誌以上の編集制作現場を大幅に効率化した、セキュアなクラウドデータ管理の実現」
【時間】13:30／14:30／15:30
■出展インフォメーション
・会期：2026年2月18日（水）～2月20日（金）
・開催時間：10:00～17:00
・会場：池袋サンシャインシティ コンベンションセンター
・主催：公益社団法人日本印刷技術協会（JAGAT）
・VPJブース：展示ホールD（文化会館2F） D-6
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
