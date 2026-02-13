HDD復元フリーソフトで最強5選！復元手順も｜4DDiG Free
大切なファイルを誤って削除してしまった、HDDをフォーマットしてしまった--そんな経験はありませんか? 適切なソフトウェアを使えば、失われたデータを復元できる可能性があります。この記事では、無料で使える信頼性の高いHDD復元ソフトを5つ厳選し、それぞれの特徴と基本的な復元手順をご紹介します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「4DDiG Free」最新バージョンは2月5日（木）に発表されました。データ復元ソフト4DDiG Freeの新しいバージョンでは、HDDデータ復元の成功率を向上させました。
■ 4DDiG Freeの公式サイト：https://x.gd/ZYYCk
HDD復元ソフトを選ぶ際のポイント
復元ソフトを選ぶ前に、以下の点を確認しましょう。
対応ファイル形式: 復元したいファイルの種類に対応しているか
スキャン速度: 大容量HDDでも現実的な時間でスキャンできるか
復元成功率: 実際にファイルを復元できる確率
使いやすさ: 初心者でも直感的に操作できるインターフェース
無料版の制限: 復元できるデータ量や機能の制限範囲
最強HDD復元フリーソフト5選
1. Recuva
Piriform社が開発する、世界中で広く使われている定番の復元ソフトです。「まずは完全無料で試したい」ならこれ一択。 ウィザード形式で質問に答えるだけでスキャンが始まるため、PC操作が苦手な方でも安心です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340981/images/bodyimage1】
強み: 復元容量に制限がない。
弱み: 他の有料級ソフトに比べると、重度の論理障害には弱い。
復元手順:
1-Recuvaをダウンロードしてインストール
2-起動後、復元したいファイルの種類を選択（画像、音楽、文書など、または「すべてのファイル」）
3-ファイルの保存場所を指定（特定のフォルダ、ドライブ、または「よくわからない」）
4-「開始」をクリックしてスキャン実行
5-見つかったファイルのリストから復元したいものにチェック
6-「復元」をクリックし、保存先を指定（元のドライブとは別の場所を推奨）
2. TestDisk / PhotoRec
オープンソースの強力な復元ツールです。「中級者以上向け。どんなファイルも根こそぎ拾う」 コマンドプロンプトのような画面で操作しますが、オープンソースで完全に無料。ファイルシステムが壊れたHDDからもデータを直接抽出できる凄腕ソフトです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340981/images/bodyimage2】
強み: 完全に無料。強力な抽出能力。
弱み: 操作画面が文字のみで難しい。
復元手順（PhotoRec）:
1-PhotoRecをダウンロードして解凍
2-管理者権限で実行
3-復元したいドライブを選択
4-パーティションタイプを選択（通常は自動検出）
5-ファイルシステムを選択（FAT/NTFS/ext2/ext3など）
6-スキャン範囲を選択（全体またはフリースペースのみ）
7-復元ファイルの保存先を指定
8-スキャン開始、完了後に保存先でファイルを確認
3. 4DDiG Free
Tenorshare社が提供する高性能なデータ復元ソフトです。「最新のPCや外付けHDD」を使っている方に。 2000種類以上のファイル形式に対応しており、システムクラッシュやウイルス感染による消失にも対応。スキャンエンジンが優秀で、他で出なかったファイルが見つかることも。
■ 4DDiG Freeの公式サイト：https://x.gd/ZYYCk
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340981/images/bodyimage3】
