宅配ボックス向けデジタルキー（電子錠）技術に関する特許取得のお知らせ
2026年2月6日
有限会社ドリームチーム
- 特許第7795228号「電子錠ユニット及び宅配ボックス」登録 -
有限会社ドリームチーム（本社：神奈川県横浜市）は、宅配ボックスの利便性と防犯性の両立を目指した電子錠（デジタルキー）に関連する発明について、特許庁にて特許登録（特許第7795228号）されましたのでお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341646/images/bodyimage1】
特許取得の背景
EC利用の拡大や受け取りの多様化により、宅配ボックスには「使いやすさ」と「安心して預けられる防犯性」がこれまで以上に求められています。?当社は、鍵の管理負担を減らしつつ、宅配物の受け取り体験をよりスムーズにすることを目的に、電子錠ユニットと宅配ボックスの構成に関する技術開発を進めてまいりました。
特許の概要
特許番号：特許第7795228号
発明の名称：電子錠ユニット及び宅配ボックス
特許権者：有限会社ドリームチーム
発明者：松永 智昭
登録日：2025年12月23日
今後の展開
本特許を基盤として、宅配ボックス製品の安全性・利便性の向上に向けた開発を継続するとともに、ユーザー視点での使いやすさを追求した製品・サービス展開を進めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341646/images/bodyimage2】
