金沢工業大学メディア情報学科　村山研究室 研究成果発表展　開催のご案内

メディア情報学科 村山祐子研究室では本年度も、学びの杜ののいちカレードにて、研究成果発表展を開催します。





【金沢工業大学メディア情報学科 村山研究室 研究成果発表展】

場所：学びの杜ののいちカレード オープンギャラリー＆市民展示室（入場無料）

（石川県野々市市太平寺４丁目１５６）

日時：2月14日（土）～2月16日（月）10時から18時まで（最終日のみ17時まで）

※今年度は以下の内容を展示します：

・ 3年生有志による作品・研究発表

・ 4年生による卒業研究 発表

・ 大学院博士前期課程 1年の研究成果 発表

・ 大学院博士前期課程 2年の研究成果 発表

学生たちの研究背景や成果を直接聞くことができる貴重な機会です。ぜひご来場ください。

DMデザインについて

今年のDM（案内チラシ）制作は、

メディア情報学科 4年・石丸 壱星さんが担当しました

研究成果発表テーマ例（4年生のプロジェクトテーマより抜粋）

・ オンライン対戦ゲームにおける「諦め行動」の検出と傾向分析

・ 歴史漫画におけるキャラクターデザインの興味の誘因と学習効果

・ 高校生の保健室への授業逃避と解決・支援に関する研究

・ 左から右に読む横スクロール漫画の効果の検証

・ 3DCGを活用した家具配置による心理的効果の研究

・ Live2DによるToDo支援アプリケーションの開発～ユーザーの感情に寄り添うUI演出の検討～

・ 成功体験に導くリメイクワークショップの設計と成功要因の検討

・ 2D広告デザインにおける色と視線誘導要素の効果

・ Z世代にとっての自動車の重要度に関する研究

・ 社会的テーマを扱うアニメ作品が視聴者の認知的共感に与える影響

・ 紙の書籍の購入・読書体験を豊かにするブックカバーデザインの調査研究

・ CMから考察する欧州市場の文化的感性と嗜好性

・ ホラーゲームにおける移動自由度がプレイヤーの恐怖体験に与える影響

・ Webデザインのファーストビューにおける動画デザインの効果検証

・ 格闘ゲームの難易度による GEQの『Flow』尺度および『Challenge』尺度の変化

・ 映像演出におけるポストエフェクトの最適強度の検討

【村山研究室について】

金沢工業大学研究室ガイド メディア情報学科 村山祐子 研究室

https://kitnet.jp/laboratories/labo0227/index.html