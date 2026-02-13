安全・作業用品の総合メーカーで、PUMA SAFETY日本総代理店の株式会社ユニワールド(所在地：和歌山県有田市、代表取締役：江川 真史)は、PUMA SAFETYの日本向け軽量シリーズ「JAPAN ATHLETIC(ジャパン アスレチック)」より、ワークユースに最適なモデル「RIDER2.1(ライダー2.1)」を発表いたしました。

安全性とデザインを兼ね備え軽量モデルとして定評の「RIDER」に、静電気帯電防止機能が追加されたPUMA SAFETY日本限定モデルのニュースタンダードが登場します。

2026年2月下旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで展開いたします。





JAPAN ATHLETIC / RIDER 2.1 BLACK LOW H&L





PUMA.AT WORK. Instagram ： https://www.instagram.com/uniworld_paw/

PUMA SAFETY公式X(旧Twitter) ： https://x.com/pumasafety_jp

PUMAワーク用品「PUMA.AT WORK.」公式サイト： https://uniworld.jp/puma-at-work/









■PUMA SAFETYについて

PUMAのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、作業現場での怪我のリスクから足を守る安全性に、スポーツブランドならではのテクノロジーを融合。スタイリッシュで、普段履きにもなじむスポーティなデザインが特徴です。









■「ジャパン アスレチック」シリーズについて

PUMA SAFETYの「ジャパン アスレチック」は、ブランド初の軽量モデルとして、日本の作業環境と日本人の足型に合わせて開発されたジャパンオリジナルシリーズです。スポーティなデザインに加え、甲高・幅広の足にもフィットする快適な履き心地を実現し、多くの現場で支持されています。

同シリーズの中でも「RIDER(ライダー)」は、軽快で引き締まったデザインが高く評価される、シリーズを代表するロングセラーモデルです。





今回登場する「RIDER 2.1」は、従来モデル「RIDER 2.0」の基本性能はそのままに静電気帯電防止機能を搭載。ワークシーンにさらなる安心と快適さをプラスしました。

「JSAA規格 A種 プロスニーカー(R)」※に適合し、グラスファイバーで強化した合成樹脂製先芯がつま先をしっかり保護します。さらに付加的性能として「静電気帯電防止性」と、かかと部分の「衝撃エネルギー吸収性」を備え、より安全で快適に使用できます。

ラバーアウトソールは高いグリップ力を誇り、最高300℃(60秒)の耐熱性能と、油による変形が少ない耐油性能を兼ね備えています。インソールは土踏まずをホールドするアーチサポート設計で、優れた安定性と自然な動作をサポートします。

「RIDER 2.1」はローカットのフック＆ループタイプで、着脱が簡単かつホールド感も高く、安定した歩行を実現します。カラーはブラック、サイズは23.0cm～30.0cmまでの幅広い展開で、男女問わず最適なフィット感の一足をお選びいただけます。





※「JSAA規格 A種 プロスニーカー(R)」：つま先に硬質樹脂の先芯を装着し、公益社団法人 日本保安用品協会(略称：JSAA)制定のプロテクティブスニーカー規格に定める一定の安全性能や耐久性を備えるスニーカータイプの作業靴をプロテクティブスニーカー(プロスニーカー)と呼び、JSAA規格認定品として品質を保証しています。プロスニーカー(R)の表示は、公益社団法人 日本保安用品協会の登録商標です。





JSAA 型式認定合格品タグ





■商品データ/ラインナップ

＜JAPAN ATHLETIC / RIDER 2.1 BLACK LOW H&L

(ジャパン アスレチック / ライダー2.1 ブラック ロー フック＆ループ)＞

・素材

アッパー ： 人工皮革(マイクロファイバー)

ソール ： 合成底

先芯 ： グラスファイバー強化合成樹脂

・サイズ ： 23.0cm・23.5cm・24.0cm・24.5cm・25.0cm・25.5cm・

26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm・29.0cm・30.0cm

・カラー ： ブラック

・重さ ： 420g(26.5cm/片足)

・希望小売価格： 10,000円(税込11,000円)





RIDER 2.1 BLACK LOW H&L





■会社概要

株式会社ユニワールドは、作業用手袋やセーフティシューズなどの安全・作業用品の総合メーカーです。「革手工房」「のらSTYLE」「LACQ」といった自社ブランドをはじめ「WONDER GRIP」等の優れた海外ブランドまで、“人の仕事のチカラになる”製品をご提供しております。また、「PUMA SAFETY」「PUMA WORKWEAR」「PUMA WORK GLOVES」から構成されるプロフェッショナルワーカーのための新しいワークスタイル「PUMA.AT WORK.」をご提案しています。これからも“発想力企業 ユニワールド”をコンセプトに、安全・安心・快適・効率の新たな価値を創造し続けてまいります。





名称 ： 株式会社ユニワールド

創業 ： 1996年10月

代表 ： 代表取締役 江川 真史(えかわ まさふみ)

本社所在地： 〒649-0313 和歌山県有田市千田72番地

事業内容 ： 安全・作業用品の企画・製造・販売

URL ： https://www.uniworld.jp/









【商品に関するお問い合わせ】

株式会社ユニワールド お客様相談窓口

TEL：0120-393-663(受付時間 平日9:00～17:00)